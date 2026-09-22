Brasil convoca a Kerolin y a un trío del Mundial sub-20 para dos amistosos con Argentina

En su proceso de preparación para el Mundial 2027, del que será anfitrión, Brasil se enfrentará a Argentina en amistosos el 10 de octubre en Porto Alegre y tres días después en Recife.

Entre las convocadas figuran tres de la liga española: Kerolin, el fichaje más caro de la historia del Barcelona, y las atacantes del Atlético Madrid Gio Garbelini y Luany.

La portera Thaís Lima y las centrocampistas Kaylane y Clarinha, que integraron la selección eliminada el pasado sábado por España en cuartos de final del Mundial sub-20, serán probadas por primera vez en la absoluta.

Otra sorpresa fue la guardameta Carlinha, figura del São Paulo, que este mes disputará ante el Corinthians el título del Campeonato Brasileño femenino.

La centrocampista Ary Borges, titular indiscutible en el equipo de Arthur Elias, fue excluida de la lista de convocadas por el reciente nacimiento de su hija.

Pese a las novedades en la nueva lista y tras haber probado a 99 jugadoras en 21 convocatorias, el seleccionador afirmó que el equipo llamado para los amistosos representa casi el 75 % del que tiene planeado para el Mundial.

Tras los partidos con Argentina, Brasil, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, campeona de la Copa América 2025 y campeona de la FIFA Series de 2026, tiene previstos dos amistosos con Japón en noviembre y diciembre en Hiroshima y Okayama, en la última ventana FIFA del año.

. Porteras: Lorena (Kansas City-USA), Yanne (Bahía), Thaís Lima (Benfica-POR) y Carlinha (São Paulo).

. Defensoras: Thaís Ferreira (Corinthians), Isa Haas (América-MEX), Tarciane (Lyon-FRA), Mariza (Tigres-MEX), Tayla (São Paulo), Isabela (París Saint-Germain-FRA), Raissa Bahia (Palmeiras), Bruninha (Gotham FC-USA) y Tamara Bolt (Washington Spirit-USA).

. Centrocampistas: Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride-USA), Jaqueline (Corinthians), Kaylane (Flamengo) y Clarinha (Benfica-POR).

. Delanteras: Kerolin (Barcelona-ESP), Priscila (América-MEX), Gio Garbelini (Atlético de Madrid-ESP), Bia Zaneratto (Palmeiras), Tainá Maranhão (Palmeiras), Geyse (América-MEX), Jhonson (Corinthians), Maiara (Angel City-USA), Marília (Cruzeiro) y Luany (Atlético de Madrid-ESP).