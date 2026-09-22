El campeón Barcelona abre la 'Champions' con un equipo diezmado por las bajas

Después de tocar el cielo en Oslo ante el Olympique de Lyon, al que derrotó por 4-0 para conquistar su cuarto cetro continental, el conjunto azulgrana vuelve a la máxima competición europea frente a otro rival francés.

La competición mantiene el mismo formato de la pasada temporada, con una fase liga de seis partidos y una clasificación general en la que los cuatro primeros acceden directamente a los cuartos de final.

El nuevo curso ya ha comenzado para el equipo dirigido por Pere Romeu, que ha arrancado con fuerza en la Liga F Moeve, con cuatro victorias en cuatro jornadas, 19 goles a favor y el liderato en solitario. Sin embargo, como viene siendo habitual, la verdadera medida de las aspiraciones azulgranas llegará en Europa.

Tras un verano marcado por las salidas de jugadoras fundamentales en los últimos éxitos, como la capitana Alexia Putellas, las defensas Mapi León y Ona Batlle y la delantera Salma Paralluelo, el Barcelona mantiene intactas su ambición y sus exigencias. El objetivo vuelve a ser acabar en lo más alto de la fase liga y alcanzar su octava final en las últimas nueve ediciones, la séptima consecutiva.

Para este estreno continental, Pere Romeu deberá afrontar el partido con una defensa condicionada por las bajas. El técnico no podrá contar con Laia Aleixandri, que continúa recuperándose de una grave lesión de rodilla; Aïcha Cámara y Carla Julià, concentradas con la selección española en el Mundial sub-20; ni Renee Van Asten, que sigue inmersa en el proceso de recuperación de una lesión muscular.

El centro del campo también llega mermado. Aitana Bonmatí continúa con una planificación personalizada para tratar las molestias que arrastra en el tobillo izquierdo, mientras que Vicky López y la portuguesa Kika Nazareth son duda después de ejercitarse este martes en el gimnasio. El propio Pere Romeu se mostró pesimista sobre las opciones de que ambas estén disponible.

La principal novedad será el regreso de Irene Paredes a la convocatoria. La defensa vasca, que sufrió una lesión muscular en el sóleo izquierdo hace diez días, volvió este lunes a entrenarse con el grupo y ha acortado los plazos inicialmente previstos para su recuperación. Todo apunta, eso sí, a que no partirá de inicio.

Pese a las bajas, el vigente campeón parte como favorito ante un París FC que, aunque la pasada temporada terminó como subcampeón de la liga francesa, afronta el duelo un escalón por debajo. Así quedó reflejado también el curso anterior, cuando el Barcelona se impuso por 0-2 a domicilio al equipo parisino en la última jornada de la fase de liga.

Será la tercera participación del conjunto parisino en la máxima competición continental en las últimas cuatro temporadas. En este inicio de curso suma dos victorias en tres jornadas de su campeonato, aunque sufrió una contundente derrota ante el Olympique de Lyon (7-1).

La pasada temporada, el París FC alcanzó los octavos de final, ronda en la que cayó eliminado ante otro equipo español, el Real Madrid. Ahora tratará de complicar el estreno europeo de un Barcelona que solo ha perdido uno de sus últimos 21 partidos en esta competición, con 18 victorias y dos empates.

Barcelona: Coll; Schertenleib, Fernández, Torrejón, Brugts; Serrajordi; Guijarro, Pina; Graham, Pajor y Kerolin.

París FC: Chavas; Ndongala, Díaz, Hocine, Baquerizo; Moguédec, Korosec; Reynders, Toloba, Matéo; y Viens.