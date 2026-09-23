Diego Forlán inicia su era en Uruguay: “De acá en adelante ganar, es la obligación que tenemos”

Tras la dolorosa eliminación en la fase de grupos del Mundial de Norteamérica 2026 —donde Uruguay empató con Arabia Saudita y Cabo Verde, y cayó ante España—, Diego Forlán asumió la dirección técnica en sustitución de Marcelo Bielsa. Con la mira puesta en el amistoso en Rifu frente a los “Samuráis azules”, el estratega dejó clara la filosofía que regirá su ciclo.

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“De acá en adelante ganar, es la obligación que tenemos los uruguayos de llevar a la selección al nivel que sabemos que tiene que estar, y eso es lo más importante”, expresó el Balón de Oro en el Mundial de Sudáfrica 2010. “Ganar es lo que más disfrutamos y nos gusta”, añadió en la previa.

Para el técnico de 47 años, el rendimiento global en la pasada Copa del Mundo dejó destellos positivos que no se tradujeron en resultados debido a detalles imprevistos: “La verdad que los tres partidos tuvimos la mala suerte de que nos hicieran goles que no teníamos previsto, porque la verdad que el equipo tuvo momentos muy buenos en los tres partidos”, sostuvo.

Reconociendo a su vez estando del lado de la ilusión trunca de los aficionados charrúas: “Nosotros como hinchas queríamos ver a Uruguay pasando de fase y compitiendo y viendo la posibilidad de pelear por el título, que hubiera sido algo que todos soñábamos y nos ilusionábamos”.

Recursos de primer nivel y el examen asiático

De cara a los próximos desafíos y pese a la baja por lesión de Federico Valverde, Forlán destacó la profundidad y calidad del material humano con el que cuenta en el combinado uruguayo. “Tenemos jugadores de mucha variedad, de buen pie, goleadores, defensivamente buenos. Nos sentimos afortunados por tener una buena variedad de jugadores de primerísimo nivel”, afirmó.

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Respecto a su primer contrincante, el seleccionador elogió el nivel del combinado japonés y auguró un atractivo espectáculo ante un estadio repleto. Después del compromiso en Rifu, la gira de la Celeste continuará el lunes frente a Corea del Sur en Seúl y cerrará el 6 de octubre midiéndose ante India en Calcuta.