Erling Haaland rescata a Noruega ante Dinamarca doblete agónico

Del dulce sueño de la remontada se encargó de despertar al combinado danés el siempre voraz delantero del Manchester City, quien firmó a los setenta y cuatro minutos el tanto de la victoria local con un potente y ajustado zurdazo a la salida de un córner. Un latigazo que catapultó sus registros personales hasta un total de 64 dianas en los 56 encuentros que ha disputado con la camiseta de una selección noruega que atraviesa, por derecho propio, el mejor momento de su historia futbolística.

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Tal y como quedó patente en el pasado Mundial, donde el combinado nórdico se erigió en una de las grandes revelaciones del torneo quedándose a las puertas de las semifinales, el equipo respira otra ambición. Esa dinámica llevó al seleccionador Stalen Solbakken a armar un once inicial con apenas tres novedades respecto al bloque que cayó eliminado en los cuartos de final de la Copa del Mundo tras un cruel 2-1 ante Inglaterra en la prórroga.

La apuesta no pudo ser más fructífera para los locales. Con Oscar Bobb cubriendo en la banda derecha la baja del lesionado Alexander Sorloth (atacante del Atlético de Madrid), Noruega trituró el plan inicial rival: Bobb abrió el marcador a los catorce minutos y, apenas cuatro después, Antonio Nusa sirvió un balón medido para que Haaland estampara el 2-0. Dos fogonazos que reflejaban la superioridad de unos noruegos frente a una Dinamarca que aún arrastra los fantasmas de aquel batacazo en la fase de clasificación, cuando dejó escapar un billete mundialista que acariciaba a dos jornadas del final.

Sin embargo, los fantasmas se disiparon momentáneamente cuando los daneses despertaron de la lona con una obra de arte. Mikkel Damsgaard recortó distancias a los veinticinco minutos (2-1) mediante un sensacional lanzamiento de falta directa que se coló por la escuadra de la portería defendida por el exguardameta del Sevilla, Orjan Nyland.

Ese chispazo revitalizó por completo a una Dinamarca indomable que, al cuarto de hora de la reanudación, empató la contienda. Rasmus Hojlund estableció el momentáneo 2-2 en el minuto sesenta al cazar un rechace en el área tras un potente remate de su compatriota y jugador del Atlético de Madrid, Morten Hjulmand. El impulso visitante fue total: de hecho, el propio Hojlund rozó la machada nueve minutos más tarde con un disparo envenenado que desvió el guardameta noruego y acabó estrellándose en el poste.

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Pero perdonar a un depredador como Haaland se paga caro. Nada pudo hacer el cancerbero danés Filip Jorgensen para evitar que la gran estrella del City sentenciara el definitivo 3-2 en el minuto 74, conectando un violento remate libre de marca en el corazón del área a la salida de un saque de esquina, tras un despiste defensivo imperdonable. Un auténtico regalo que el ‘9’ noruego no desaprovechó para amarrar los tres puntos, desatar la euforia en las gradas y ensanchar su leyenda con una selección a la que conduce con paso firme hacia el grial europeo.

Los mejores momentos del partido: