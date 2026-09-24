Los 5 jóvenes talentos que piden pista en el arranque de la Liga de Naciones

El puntapié inicial de la Liga de Naciones de Europa trae consigo vientos de cambio. Varias de las potencias del Viejo Continente estrenan seleccionadores y, sobre el terreno de juego, las nuevas promesas del fútbol mundial se preparan para tomar el protagonismo desde el primer minuto.

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Si bien Lamine Yamal encabeza esta camada como la gran cara visible —consagrado ya con la selección española a sus 19 años tras alzar la Eurocopa y el Mundial—, el camino está abierto para que otros nombres comiencen a escribir su propia historia. La selección de la AFP destaca a cinco perlas que aspiran a dejar huella en esta nueva era:

1. Lennart Karl (Alemania)

La sensación adolescente del Bayern Múnich, de 18 años, quiere consolidarse bajo el mando del nuevo seleccionador, Jürgen Klopp, tras haber sumado sus primeros tres partidos con la Mannschaft en la etapa anterior. Karl se quedó con la espina clavada de perderse el Mundial por un inoportuno desgarro muscular, pero ya está recuperado al ciento por ciento. Ahora busca pasar la página de la dolorosa caída ante Paraguay en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo en Norteamérica, convirtiéndose en el faro que devuelva la ilusión a una Alemania urgida de ídolos.

2. Ruben van Bommel (Países Bajos)

Hijo del exinternacional y actual seleccionador de Bélgica, Mark van Bommel, el extremo izquierdo del PSV Eindhoven vive un momento dulce. A sus 22 años, el vigente campeón de la Eredivisie brilla con dos goles y cuatro asistencias en sus primeros nueve partidos del curso, números que le valieron su primera convocatoria de la mano de Xavi Hernández en la Oranje. Países Bajos busca sacudirse el golpe de su eliminación ante Marruecos en el pasado Mundial y necesita que esta renovación generacional finalmente dé frutos.

3. Alessandro Romano (Italia)

Con apenas 20 años, el centrocampista cedido por la Roma al Cagliari se ha robado las miradas en el arranque del Calcio, ayudando a que su equipo se ubique sorpresivamente en la cuarta posición. Su gran nivel sedujo a Roberto Mancini, quien regresa a la selección italiana como bombero de emergencia tras un terremoto futbolístico: la dramática ausencia de la Azzurri en su tercer Mundial consecutivo. El duelo ante Bélgica en Roma será la prueba de fuego para reconquistar a unos tifosi sedientos de sangre nueva.

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4. Charalampos Kostoulas (Grecia)

El talento helénico de 19 años atraviesa un momento fulgurante en la Premier League con el Brighton, firmando un gol y una asistencia en cada uno de sus últimos dos encuentros. Su actuación fue clave en el resonante triunfo por 3-0 sobre el Arsenal, actual campeón inglés. Aunque apenas acumula cuatro partidos internacionales, la prensa de su país ya lo señala como el gran estandarte para devolverle el protagonismo a una selección que añora aquellos lejanos días de gloria del título europeo en 2004.

5. Lucas Da Cunha (Francia)

A sus 25 años, el capitán del Como italiano rompe el molde de la juventud extrema, pero atraviesa el momento más dulce de su carrera. Tras una trayectoria atípica, llegó al club lombardo cuando jugaba en segunda división en 2023 y hoy es el estandarte de su histórico estreno en la Liga de Campeones. Su constancia tuvo premio: la convocatoria de Zinedine Zidane, quien abre un capítulo completamente nuevo en el banquillo francés tras la prolongada y exitosa era de Didier Deschamps.

Fuente: AFP