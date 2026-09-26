El Montreal de Alexis Sánchez gana al Cincinnati y el Orlando de Griezmann cae con Union

Alexis Sánchez fue titular en el triunfo del Montreal, que se impuso por 3-1 al Cincinnati con un gol del mexicano Daniel Ríos y un doblete del ghanés Prince-Osei Owusu.

Alexis, exjugador de Barcelona, Arsenal y Manchester United, entre otros, sigue buscando su primer gol en la MLS, en la que ha disputado siete partidos.

Se estrelló el Orlando City de Griezmann, arrollado 4-2 por el Union con triplete incluido del estadounidense Milan Iloski.

El equipo de Florida lleva dos derrotas consecutivas y este sábado llegó a estar abajo 0-4 antes de que el colombiano Iván Angulo y el argentino Martín Ojeda recortaran distancias.

Griezmann fue titular y dio una asistencia para el gol de Angulo.

El francés lleva ocho goles y cuatro asistencias en lo que va de la temporada.

Fue una jornada de la MLS marcada por las ausencias destacadas de varias estrellas que se incorporaron a sus selecciones para la fecha FIFA, entre ellas el surcoreano Heung Min Sin y el polaco Robert Lewandowski.