Zidane: "Tenemos que mejorar y vamos a mejorar"

"Tenemos que mejorar y vamos a mejorar. La idea es recuperar el balón lo antes posible, tener el balón, correr con el balón, no sin él", señaló el técnico en la rueda de prensa previa a su segundo duelo, también en la Liga de las Naciones, contra Bélgica.

Zizou aseguró que estos primeros días de concentración están sirviendo sobre todo "para conocerse" porque apenas hay tiempo de entrenar.

"Pero el objetivo es preparar los partidos y ganarlos. Somos competidores, queremos ganar", comentó.

Señaló que la convivencia en el grupo es buena y aprovechó para lanzarles un mensaje: "El fútbol va muy deprisa, yo tengo 54 años y ya no puedo jugar, les digo que disfruten cada instante, porque pasa volando. La selección francesa es muy hermosa, hay que vivirla".