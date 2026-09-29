Corinthians renueva con el centrocampisa marroquí Zakaria Labyad hasta 2027

Contratado en febrero de este año desde el fútbol chino, Labyad participó de 18 partidos y marcó dos goles.
El 30 de julio pasado sufrió una ruptura de ligamentos y una lesión en el menisco de la rodilla izquierda en partido del Campeonato Brasileño contra Athletico Paranaense. Desde entonces permanece en recuperación.
Hasta ese momento, el internacional de la selección de Marruecos y amigo de Memphis Depay, con quien compartió vestuario en el PSV de la liga neerlandesa, venía ganando minutos en el equipo dirigido por Fernando Diniz.
Fue el delantero neerlandés del Corinthians quien, en una publicación en Instagram en 2025, invitó a Labyad al fútbol brasileño.
"Ven para Brasil, amigo", escribió Depay en ese entonces.
En otros clubes, Labyad participó de la conquista de la Copa de Países Bajos en 2011-2012 con el PSV y en la victoria en tres oportunidades de la Liga nacional, y la Copa y la Supercopa de Países Bajos con el Ajax.