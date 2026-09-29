La FIFA acusa a la UEFA de acoso y se opone a que tribunal de EE.UU. facilite datos de FFE

En un escrito presentado en el Distrito Sur de Florida, la FIFA responsabiliza a la UEFA de llevar a cabo una "campaña de desinformación", en un "intento de influir en la campaña presidencial de la FIFA", y de difundir falsedades a los medios de comunicación, como que la FIFA vendía torneos, para favorecer sus propios objetivos".

"Este Tribunal debería rechazar cualquier intento de influir en las elecciones presidenciales de la FIFA basándose en tales argumentos", afirma el documento al que tuvo acceso EFE.

Además de señalar como falsedad la afirmación de la UEFA de que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, "pretendía tener un interés financiero personal en el proyecto de la FFE", el organismo internacional mantiene que este "estaba sujeto a la aprobación tanto de las asociaciones miembro de la FIFA como del Consejo de la FIFA".

"Las insinuaciones de la UEFA de que el Sr. Infantino infringió alguna ley o principio ético carecen categóricamente de fundamento. Lejos de representar algo parecido a una mala gestión —y mucho menos una mala gestión delictiva según la legislación suiza—, habría sido un incumplimiento del deber si la FIFA no hubiera evaluado un proyecto como el de la FFE, especialmente dada la prevalencia de mecanismos similares en el mercado del deporte y el entretenimiento", añade.

Para la FIFA, "todos estos fallos, sumados a la campaña de prensa de la UEFA y a su conducta en este asunto —incluida la omisión de presentar la solicitud bajo sello de confidencialidad—, demuestran que se trata de un caso en el que la parte solicitante ha presentado una petición al amparo del artículo 1782 con fines de acoso, y no por una necesidad legítima de obtener pruebas. Este hecho por sí solo constituye un fundamento independiente para denegar la solicitud".

La FIFA también asegura que "la UEFA —ya sea deliberadamente o por desconocimiento— confunde el valor del capital propio ('equity value') con el valor de empresa", al sostener que una valoración justa de FFE habría sido sustancialmente superior a 30.000 millones de dólares y que 20.000 "no reflejaba una transacción realizada en condiciones de plena competencia, sino más bien un acuerdo ilícito y opaco".

"Además de sus 20.000 millones$ de valor de capital propio indiscutible, FFE incluía obligaciones garantizadas para respaldar otros 10.000 millones$ en gastos destinados a ampliar el desarrollo del fútbol; otros 4.200 millone$ en pagos a las asociaciones miembro de la FIFA y otros costes recurrentes asociados a las actividades no comerciales de la FIFA por valor de miles de millones de dólares", precisa.

El documento subraya que "el valor de empresa de FFE más que duplicaba el valor del capital propio y, por consiguiente, era muy superior a la cifra que la UEFA considera justa" y que "la UEFA habría conocido todos estos datos si se hubiera molestado en verificar sus afirmaciones antes de criticar públicamente la propuesta o de presentar la solicitud ante el tribunal federal".

Finalmente recuerda que el 18 de noviembre es la fecha límite para presentar candidaturas a la presidencia de la FIFA, a las elecciones que se celebrarán el 18 de marzo en Rabat, y cuestiona que la UEFA hiciera su petición al tribunal de Florida "difundiendo información errónea sobre el Sr. Infantino", por lo que insiste en que el Tribunal debería rechazar cualquier intento de influir en los comicios.

La UEFA envió su reclamación al tribunal de Florida a finales de agosto en virtud del Artículo 158 del Código Penal suizo y le pidió autorización para tener acceso a los documentos relacionados con el proyecto, para su traslado a la justicia suiza.

En ella solicitó documentos y comunicaciones de FIFA América y del Mundial 2026 relativos al origen, desarrollo, discusión interna y anuncio público de la propuesta del FFE, incluyendo las comunicaciones y discusiones internas de la FIFA, así como las comunicaciones con las empresas inversoras -Thrive, BANN y otros inversores y asesores-, desde la fecha más temprana en que se discutió la transacción hasta la fecha de presentación de la documentación.

También cualquier trabajo de valoración desarrollado en relación con la propuesta del FFE, incluidos los materiales compartidos con o recibidos de cualquier inversor o asesor; el proceso de gobernanza y aprobación interna para la propuesta del FFE y la documentación presentada al Consejo de la FIFA, su Congreso y su consejo de administración en una reunión celebrada el último 18 de julio.