Albirroja: ¿vuelve el equipo mundialista contra Colombia?

El plantel albirrojo trabajó en las instalaciones de la Episcopal High School, en una sesión que combinó tareas físicas, técnicas y tácticas. A diferencia del compromiso del domingo ante Bolivia, el entrenador argentino apunta a presentar ante los colombianos una formación con la base del equipo que disputó el Mundial 2026.

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La jornada comenzó en el gimnasio con una rutina dirigida por los preparadores físicos Sergio Chiarelli y Pedro Arbelaiz. Luego, los futbolistas se trasladaron al campo de juego para realizar ejercicios de activación coordinativa y juegos de posesión.

Los arqueros, por su parte, cumplieron previamente con trabajos específicos junto al preparador de arqueros Diego Carranza y posteriormente se sumaron a las tareas colectivas.

Con el avance del entrenamiento llegaron los trabajos tácticos, uno de los principales focos de la jornada. Alfaro, acompañado por Carlos González, Claudio Cristofanelli y Alejandro Manograsso, cerró la práctica con fútbol en espacio reducido.

La base mundialista

Para el duelo ante Colombia, Alfaro preparía una alineación prácticamente mundialista, con Orlando Gill en el arco; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Junior Alonso en defensa; Diego Gómez, Andrés Cubas y Matías Galarza en el mediocampo, además de Miguel Almirón; mientras que Julio Enciso y Antonio Sanabria aparecen como las principales referencias ofensivas.

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De esta manera, el seleccionador busca dar continuidad a la base que llevó a Paraguay al Mundial de Norteamérica 2026, después de haber utilizado una formación con varias alternativas en el primer amistoso de la ventana, en el triunfo 2-0 frente a Bolivia.

El encuentro contra Colombia será el segundo desafío del nuevo ciclo de preparación de la Albirroja, que ya tiene asegurada su participación en la próxima Copa del Mundo y comienza a proyectar sus siguientes compromisos internacionales.

Viernes, ante los cafeteros

Paraguay enfrentará a Colombia este viernes 2 de octubre, desde las 21:00, hora paraguaya, en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey.

La agenda albirroja continuará este miércoles, cuando el plantel vuelva a movilizarse desde las 16:00, hora paraguaya, en el predio de la Universidad George Mason. La sesión será a puertas cerradas y estará enfocada nuevamente en cuestiones tácticas y en la definición del equipo que Alfaro presentará ante Colombia.