Selección Paraguaya
29 de septiembre de 2026 a la - 16:30

Albirroja: ¿vuelve el equipo mundialista contra Colombia?

Matías Galarza (24 años) se lleva el balón ante la salida de Alan Benítez (32) y Hugo Quintana (24), más atras observa Junior Alonso (33) en el entrenamiento de hoy en Estados Unidos.
Matías Galarza (24 años) se lleva el balón ante la salida de Alan Benítez (32) y Hugo Quintana (24), más atras observa Junior Alonso (33) en el entrenamiento de hoy en Estados Unidos.

La selección paraguaya cumplió este martes una nueva jornada de entrenamientos en Washington D. C., donde la pregunta es si Gustavo Alfaro colocará el equipo mundialista o buscará otras opciones frente a Colombia, en el amistoso de esta fecha FIFA previsto para el viernes en Nueva Jersey.

Por David Rolón
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El plantel albirrojo trabajó en las instalaciones de la Episcopal High School, en una sesión que combinó tareas físicas, técnicas y tácticas. A diferencia del compromiso del domingo ante Bolivia, el entrenador argentino apunta a presentar ante los colombianos una formación con la base del equipo que disputó el Mundial 2026.

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La jornada comenzó en el gimnasio con una rutina dirigida por los preparadores físicos Sergio Chiarelli y Pedro Arbelaiz. Luego, los futbolistas se trasladaron al campo de juego para realizar ejercicios de activación coordinativa y juegos de posesión.

Los arqueros, por su parte, cumplieron previamente con trabajos específicos junto al preparador de arqueros Diego Carranza y posteriormente se sumaron a las tareas colectivas.

Gastón Olveira (33 años) tuvo un gran partido ante Bolivia incluso parando un penal.
Gastón Olveira (33 años) tuvo un gran partido ante Bolivia incluso parando un penal.

Con el avance del entrenamiento llegaron los trabajos tácticos, uno de los principales focos de la jornada. Alfaro, acompañado por Carlos González, Claudio Cristofanelli y Alejandro Manograsso, cerró la práctica con fútbol en espacio reducido.

La base mundialista

Para el duelo ante Colombia, Alfaro preparía una alineación prácticamente mundialista, con Orlando Gill en el arco; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Junior Alonso en defensa; Diego Gómez, Andrés Cubas y Matías Galarza en el mediocampo, además de Miguel Almirón; mientras que Julio Enciso y Antonio Sanabria aparecen como las principales referencias ofensivas.

La selección paraguaya busca manejar más el balón encontrando otra identidad a través de estos amistosos.
La selección paraguaya busca manejar más el balón encontrando otra identidad a través de estos amistosos.

De esta manera, el seleccionador busca dar continuidad a la base que llevó a Paraguay al Mundial de Norteamérica 2026, después de haber utilizado una formación con varias alternativas en el primer amistoso de la ventana, en el triunfo 2-0 frente a Bolivia.

El encuentro contra Colombia será el segundo desafío del nuevo ciclo de preparación de la Albirroja, que ya tiene asegurada su participación en la próxima Copa del Mundo y comienza a proyectar sus siguientes compromisos internacionales.

Viernes, ante los cafeteros

Paraguay enfrentará a Colombia este viernes 2 de octubre, desde las 21:00, hora paraguaya, en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey.

La agenda albirroja continuará este miércoles, cuando el plantel vuelva a movilizarse desde las 16:00, hora paraguaya, en el predio de la Universidad George Mason. La sesión será a puertas cerradas y estará enfocada nuevamente en cuestiones tácticas y en la definición del equipo que Alfaro presentará ante Colombia.