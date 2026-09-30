Costa Rica encarga al mexicano Miguel Chacón la mejora de los árbitros y del uso del VAR

Chacón es el tercer extranjero que ocupa el cargo en Costa Rica después del argentino Horacio Elizondo, quien estuvo en el puesto entre octubre de 2023 y enero de 2025, y el chileno Enrique Osses. quien ejerció el cargo entre febrero de 2025 y agosto de 2026.

"Con su llegada, la FCRF busca continuar fortaleciendo el referato (arbitraje) nacional y dar seguimiento al desarrollo de las herramientas tecnológicas que apoyan esta importante labor", afirmó la FCRF.

En el fútbol costarricense son frecuentes las quejas de los clubes sobre los árbitros y particularmente con las decisiones que toman con el apoyo del videoarbitraje (VAR), que siguen generando polémicas.

La Liga de fútbol de primera división de Costa Rica se convirtió en septiembre de 2024 en la primera de Centroamérica y tercera de Concacaf, después de México y Estados Unidos, en implementar el VAR.

La entidad resaltó que Chacón cuenta con una amplia trayectoria como árbitro, en el desarrollo e implementación del videoarbitraje (VAR) y se desempeñó en México como coordinador del VAR de la Liga MX durante 7 años.

"En febrero del 2026 concluyó esta etapa como coordinador del VAR de la Liga MX. Posteriormente, se desempeñó como instructor de FIFA y Concacaf, donde participó en procesos de capacitación arbitral y proyectos vinculados con la tecnología VAR", explicó la Federación.

La FCRF agregó que Chacón también está capacitado en la herramienta Football Video Support (FVS) de la FIFA, la cual funciona como una alternativa al VAR para determinadas competiciones.