El presidente del Manchester City tiene inmunidad diplomática en Reino Unido

Según esta misma fuente, Khaldoon al-Mubarak, que es presidente del City desde la compra por parte de Emiratos Árabes Unidos en 2008, fue introducido en una lista de diplomáticos en 2020, lo que confiere de forma automática inmunidad a la hora de ser investigado criminalmente en territorio británico.

Pese a que no existe evidencia de que Khaldoon al-Mubarak haya cometido actos delictivos, existe la posibilidad, según abogados consultados por el "Financial Times", de que el caso de las irregularidades financieras del City tenga consecuencias legales más allá de las sanciones deportivas que la comisión independiente decida imponer sobre el conjunto inglés.

Estas acusaciones podrían estar dirigidas hacia el posible fraude que el City cometió entre 2009 y 2018, el periodo investigado por la Premier League.

Mubarak, uno de los hombres más importantes de Emiratos Árabes Unidos, es también presidente ejecutivo del fondo soberano de Abu Dabi, Mubadala.

Según lo expuesto en la investigación y veredicto de la Premier League y la comisión independiente que ha llevado el caso, el City infló sus presupuestos durante casi una década resultado en una adulteración de sus cuentas de más de 1000 millones de euros.

Durante este tiempo, el conjunto inglés amasó ocho títulos, incluyendo tres Premier League.

El club mancuniano, que tiene hasta este viernes para presentar la apelación, mantiene su inocencia y dice tener "pruebas irrefutables" que cambiarán el veredicto de la comisión independiente. Una vez que se presente la apelación, esta tendrá que ser estudiada en un plazo de doce semanas, seguida de una vista de cinco días y una deliberación que puede tomar hasta treinta días.