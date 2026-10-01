Néstor Lorenzo defiende la renovación de Colombia en la antesala del duelo ante Paraguay

A pocas horas de saltar al césped del Sports Illustrated Stadium de Harrison para medirse ante la selección paraguaya, el técnico de Colombia, Néstor Lorenzo, analizó el presente del combinado tricolor. En la antesala del segundo examen de esta fecha FIFA —tras el empate 1-1 frente a México el pasado sábado—, el estratega argentino fue tajante al describir el momento que atraviesa el equipo en este ciclo post-mundial.

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La necesidad de reinventar la medular tras el retiro de históricos como James Rodríguez y Juan Fernando Quintero ha obligado a la dirección técnica a apostar por sangre nueva, convocando a jóvenes talentos como Juan Manuel Rengifo, Yáser Asprilla y Matías Orozco. Ante este panorama de transición, Lorenzo asumió la realidad del equipo ante los medios: “Ahora estamos en una etapa de construcción, tenemos que decir la verdad, no está el equipo armado”.

🇨🇴⚽ ¡Néstor Lorenzo, técnico de la selección Colombia, habla en rueda de prensa!#MedioTiempoWIN pic.twitter.com/aLkx5Vw5Rf — Win Sports (@WinSportsTV) October 1, 2026

Gestión de cargas y el respeto por la Albirroja

Para esta ventana internacional, el seleccionador también optó por administrar las cargas físicas y dar descanso a referentes indiscutibles como Luis Díaz (Bayern Múnich), Jefferson Lerma (Crystal Palace) y el guardameta Camilo Vargas (Atlas), abriendo definitivamente la puerta a nuevas alternativas competitivas: “Estoy tranquilo porque es un equipo que ahora está en formación, con algunos recambios (...) Eso va a llevar un tiempo, pero es totalmente natural que así suceda”.

Al otro lado de la cancha estará la selección paraguaya dirigida por Gustavo Alfaro, rival al que Lorenzo elogió recordando su histórico papel en la Copa del Mundo 2026 —donde eliminó a Alemania en los dieciseisavos de final— y catalogándola como un rival de máxima exigencia: “Es un equipo ordenado, que sabe lo que quiere y que explota bien”.

⚽ El respeto de Néstor Lorenzo por la Paraguay de Gustavo Alfaro, rival de Colombia.#futbol2026 #seleccioncolombia pic.twitter.com/3HHpZmbreO — Gol Caracol (@GolCaracol) October 1, 2026

Con la misión de seguir afinando piezas y moldeando el futuro de la selección cafetera, Colombia buscará este viernes un triunfo en suelo estadounidense ante una Albirroja que llega con el ánimo a tope tras vencer 2-0 a Bolivia con doblete de Miguel Almirón.