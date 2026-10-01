Piden a Hacienda investigar al Manchester City

Este comité ha instado a JP Marks, secretario de la Hacienda británica, a que investigue estas implicaciones y ha pedido garantías de que este departamento está al corriente de la importancia del caso y de todos los interrogantes que conlleva.

"Esta petición incluye conocer si Hacienda está al corriente de la investigación y si ha pedido una copia del informe. También pedimos una visión general de la labor de Hacienda en relación con la tributación de las remuneraciones y cualquier otra posible evasión fiscal en los clubes de fútbol", señaló el comité del tesoro en una carta dirigida al Parlamento británico.

Según lo expuesto en la investigación y el veredicto de la Premier League y la comisión independiente que ha llevado el caso, el City infló sus presupuestos durante casi una década, con una adulteración de sus cuentas de más de 1.000 millones de euros.