El argentino Nicolás Larcamón (Sporting): "No siento que mis cimientos se tambaleen"

"Quien me conoce sabe de qué estoy hecho", afirmó el técnico en la rueda de prensa previa al encuentro del domingo ante el Celta Fortuna (14.15 HMT, El Molinón), correspondiente a la octava fecha de liga, después de admitir que al Sporting se le escapó en la última jornada "una oportunidad muy linda para conquistar algo espectacular".

Larcamón reconoció que derrotas como la del derbi "calan" y que son "semanas dolorosas", aunque defendió la necesidad de "ser ecuánimes sin eludir responsabilidades", y advirtió de que dejarse llevar por el ruido externo supone caer "en la trampa de perder el foco en el trabajo".

Un partido para el que convocó, aunque dejó sin minutos, al centrocampista Nacho Martín a raíz de una lesión "en la zona del menisco" que le obligará a estar "algunas semanas" de baja.

El técnico explicó que incluyó a Martín entre los citados para el derbi pese a no estar en condiciones de jugar porque "es escuchado en el vestuario y es un valor agregado", por lo que lo consideró un futbolista "importantísimo".

Al hilo de las bajas para el duelo ante el filial celeste, Larcamón aseguró que el cuerpo técnico hace "lo posible" para que el delantero colombiano Juan Otero llegue al partido, aunque, si no es así, la intención es que esté disponible "para la próxima semana", mientras que el atacante argentino Alejo Sarco estará convocado pese a que "se le juntó algo de líquido en la rodilla" a comienzos de semana.

"Me ocupa lo ofensivo", reconoció el entrenador rojiblanco, que admitió que la "producción ofensiva está al debe" y que el equipo necesita "resolver mejor las situaciones de último tercio", si bien destacó una "consistencia muy buena en defensa" a lo largo de las siete primeras jornadas.

Por último, sobre el Celta Fortuna, al que recordó que el Sporting ya se enfrentó en pretemporada, Larcamón lo definió como un rival "exigente, intenso, muy dinámico" que juega con "una osadía propia de tener poco que perder" por su condición de filial, y consideró que las bajas suponen "una muy buena oportunidad para mostrar el valor grupal".

La rueda de prensa tuvo lugar tras la penúltima sesión de entrenamiento semanal en la que trabajaron al margen del grupo siete futbolistas: Otero, Loum, Ferrari, Konrad, Iosifov, Nacho Martín y el jugador del filial Bruno Rubio.