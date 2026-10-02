La FA dice que el caso del City tiene "implicaciones graves para la integridad del fútbol"

En un escueto comunicado, la FA ha opinado que la decisión tomada esta semana por la comisión independiente es muy importante para la integridad del deporte y que están dirimiendo sus implicaciones para actuar "donde sea apropiado".

"Mientras este proceso sigue en marcha entre la Premier League y el Manchester City, no comentaremos nada más en este momentos. Seguiremos el desarrollo muy de cerca", dijo el organismo inglés.

Según lo expuesto en la investigación y veredicto de la Premier League y la comisión independiente que ha llevado el caso, el City infló sus presupuestos durante casi una década, desde 2009 a 2018, adulterando sus cuentas en más de 1000 millones de euros.

Durante este tiempo, el conjunto inglés amasó ocho títulos, incluyendo tres Premier League.

El plazo de apelación para el City, que tratará de revertir la decisión de la comisión independiente, acaba este viernes.