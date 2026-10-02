Según un informe del diario británico "The Times", el crecimiento comercial del Manchester City entre 2018 y 2025 (el último año del que se tienen datos), fue de un 46 %, de 232 millones (270 millones de euros) a 340 millones (400 millones de euros), un porcentaje que contrasta con el del Liverpool que duplicó sus ingresos un 110 %, de 154 millones a 323, y el Arsenal, que incrementó un 146 % de 107 millones a 263 millones.

Desde 2008 -año en el que Abu Dabi compró el club- a 2025, el City vio cómo sus ingresos comerciales aumentaron de 25 millones a 340 millones.

Al City se le ha declarado culpable de inflar sus cuentas a través de patrocinios adulterados con empresas que estaban bajo el mismo paraguas que el club, Emiratos Árabes Unidos.

Los contratos comerciales que el City posee en estos momentos son 13,5 veces más valiosos que los que tenían en 2008 cuando se produjo la compra por parte del fondo de inversión de Abu Dabi.

"The Times" apunta que La Liga española manifestó en 2017 que los ingresos comerciales del City estaba muy por encima de lo que era normal y apuntó a los acuerdos que el club tenía con Emiratos Árabes Unidos.

Según lo expuesto en la investigación y veredicto de la Premier League y la comisión independiente que ha llevado el caso, el City infló sus presupuestos durante casi una década, desde 2009 a 2018, resultando en una adulteración de sus cuentas de más de 1000 millones de euros.

Durante este tiempo, el conjunto inglés amasó ocho títulos, incluyendo tres Premier League.