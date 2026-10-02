Santi Denia destaca a De la Fuente y Lamine Yamal como los mejores del mundo

“Aparte de que Luis es el mejor seleccionador y entrenador del mundo, nos une una gran amistad. Hemos estado doce años juntos conviviendo de verdad en las buenas y en las malas, porque ahora todo es una luna de miel en España, pero es verdad que tanto Luis como yo hemos tenido nuestros momentos duros, de eliminaciones y un proceso de formación como seleccionador”, expuso en Oviedo antes del duelo entre ambos equipos.

“Hemos tenido la suerte de que la Federación (Española de Fútbol) confió en nosotros durante muchos años y yo creo que en España están llegando los resultados. Tengo que estar agradecido a Luis por la convivencia y las enseñanzas que hemos tenido juntos”, añadió.

También habló de Lamine Yamal: “Particularmente yo quiero que esté, porque la gente paga la entrada por ver a Lamine y luego no sabes, con la calidad que tiene España, si está uno más descansado, si no… Tú te quieres enfrentar a los mejores. Y para nosotros, y es un mensaje para los jugadores también, es un momento de crecimiento y una prueba de máximo nivel, con Croacia, Inglaterra y la campeona del mundo, para mostrar cómo somos como equipo y a nivel individual también”.

“Nos queremos enfrentar a los mejores, Lamine Yamal es ahora el mejor del mundo y yo le daría el Balón de Oro. No se lo puedo dar a Iniesta, que siempre lo digo, y se lo daría a Lamine”, añadió.

Santi Denia, igualmente, recordó que conoce a Pau Cubarsí desde los 14 años, con la sub-15, en un equipo en el que también estaba Lamine Yamal.

“Ya se le veía una cierta madurez con 14 años y luego es verdad que el Barcelona apostó por él, Xavi (Hernández) apostó por él, le hizo titular y con 19 años parece un jugador ya veterano. Parece que lleva toda la vida jugando y sólo tiene 19 años. Es un jugador para marcar una época y me alegro por él y el Barcelona porque esas apuestas son muy bonitas”, declaró sobre el central de la selección española.