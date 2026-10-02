Santi Denia: “Mi país ahora es la República Checa y por qué no ganar a España”

“Mi país ahora es la República Checa. Es especial, pero no tenemos tiempo de pensar en lo emocional. Estamos dándole vueltas al equipo, a cómo atacar y cómo defender a España y será bonito poder jugar contra ella con la selección de la República Checa. Vamos a disfrutarlo”, expuso durante su rueda de prensa en el estadio Carlos Tartiere de Oviedo, escenario del duelo.

“Estoy focalizado en el partido en cómo encontrar alguna debilidad a esta campeona del mundo, intentar que mis jugadores jueguen como equipo, que muestren sus virtudes y que hagamos un partido para intentar ganarlo. Es nuestro pensamiento. Sé que pensaréis que es una barbaridad, pero por qué no ganar un partido a España. Lleva tiempo sin perder y para nosotros es una buena manera de demostrar qué equipo somos”, abundó.

Para ello, Santi fijó que su conjunto tiene que hacer “un partido casi perfecto o perfecto, sin cometer ningún error”.

“Y ellos no tienen que estar en su mejor versión. Si están en su mejor versión será mucho más difícil. Y si nosotros estamos en nuestra mejor versión, dando nuestro cien por cien, el equipo, la federación y los aficionados estarán orgullosos del equipo, como han estado con Croacia e Inglaterra, donde el equipo dio todo”, dijo.

“España, más que una selección, es un equipo. Llevan tiempo juntos, tienen mecanismos de equipo, tienen muchas variantes, mucha calidad… Entonces, está claro que por eso es la campeona del mundo”, añadió Santi, que enfoca a ellos mismos, a “mejorar” como equipo y como individualidades, y que apuntó: “Vamos a tratar de hacer nuestro partido e intentar encontrar alguna debilidad e intentar ganar”.

También consideró que este formato de la Liga de Naciones “no es el adecuado para la salud del futbolista”. “Si queremos cuidar la salud de los futbolistas, que es lo primero, creo que el otro formato era mejor. Este para mí no es novedoso, porque parece un Campeonato de Europa sub-21 o unos Juegos Olímpicos, pero es extremadamente duro para los jugadores. Creo que es mejor tener más días de descanso, porque para los jugadores la recuperación es mejor”, valoró.