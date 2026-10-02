Tárrega completa parte de la sesión y Sato ya trabaja con Aguirre tras adelantar su vuelta

Tárrega, que sufrió a mediados de septiembre una lesión en la musculatura isquiosural derecha durante el encuentro ante el Sevilla, dio un nuevo paso en su recuperación al participar parcialmente en la sesión con el resto de sus compañeros por primera vez.

Mientras, Mouctar Diakhaby, lesionado a principios de septiembre en el partido frente al Barcelona por una lesión en el adductor largo de la pierna izquierda, siguió ejercitándose con normalidad bajo las órdenes del técnico mexicano.

El Vasco, como se le conoce a Aguirre, confía en poder recuperar a ambos defensas para su debut en el banquillo valencianista, que tendrá lugar el próximo domingo 11 de octubre en El Sardinero ante el Racing de Santander.

Por su parte, Sato regresó este viernes a los entrenamientos después de haber adelantado su vuelta de la concentración con la selección nipona, que todavía tiene previsto disputar un amistoso más. El futbolista tomó personalmente la decisión de regresar antes de tiempo para poder trabajar con el nuevo cuerpo técnico.