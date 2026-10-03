0-4. Brasil golea a la India en el primer enfrentamiento de su historia

La 'Canarinha', inmersa en un proceso de renovación tras el Mundial de 2026, cerró su gira de amistosos ante un combinado indio que, pese a llegar con el ánimo reforzado tras su reciente empate (1-1) frente a Panamá, no logró contener el vendaval ofensivo visitante.
Ancelotti aprovechó el encuentro para seguir probando piezas. Ante la baja por lesión de Raphinha, el técnico italiano apostó de inicio por Pedro en el frente de ataque junto a Vinícius Júnior y Estêvão. En la zaga, destacó el debut con la absoluta del defensa Arthur Dias.
La resistencia de los pupilos de Khalid Jamil duró 28 minutos, momento en el que Estêvão perforó la portería defendida por Gurpreet Singh Sandhu para abrir el marcador.
Al filo del descanso, en el minuto 42, Pedro justificó su titularidad anotando el 0-2 que dejaba el duelo prácticamente sentenciado.
Tras el paso por los vestuarios, Ancelotti revolucionó el once e introdujo cinco cambios de golpe y dio entrada a jugadores como Bruno Guimarães, Gabriel Magalhães y Samuel Lino. Minutos más tarde también ingresaría la joven promesa Endrick, en sustitución de Pedro.
Fue precisamente Samuel Lino quien capitalizó la segunda mitad. El atacante aprovechó el desgaste local para anotar el tercero en el minuto 58, sin dejar tiempo de reacción del equipo asiático liderado por el australiano nacionalizado Ryan Williams. Ya en el tiempo añadido (m.90+4), Lino firmó su doblete particular y selló el definitivo 0-4.
El encuentro, más allá del resultado, dejó un ambiente festivo en Calcuta, donde la histórica afición india por la selección brasileña pudo disfrutar en directo de los pentacampeones del mundo.
0. India: Gurpreet Singh Sandhu (m.46 Prabhsukhan Gill); Abhishek Singh Tekcham (m.59 Valpuia), Anwar Ali (m.83 Mehtab Singh), Bijoy Varghese (m.69 Pramveer Singh), Akash Mishra (m.46 Jay Gupta); Lalengmawia Ralte (m.83 Rahim Ali), Anirudh Thapa (m.83 Louis Nickson Macarton), Ryan Williams (m.83 Farukh Choudhary), Sahal Abdul Samad (m.59 Edmund Lalrindika), Ashique Kuruniyan (m.46 Mohammed Sanan K) y Manvir Singh (m.83 Vikram Partap Singh).
1. Brasil: Pedro Morisco; Matheuzinho (m.46 Vanderson), Marquinhos (m.60 Jair Cunha), Arthur Dias (m.61 Mauro Júnior), Douglas Santos (m.46 Gabriel Magalhães); Danilo Santos (m.46 Bruno Guimarães), Andrey Santos (m.61 Matheus Martinelli), Gabriel Bontempo (m.46 Douglas Luiz); Estêvão (m.67 Breno Bidon), Pedro (m.61 Endrick) y Vinícius Júnior (m.46 Samuel Lino).
Goles: 0-1, m.28: Estêvão. 0-2, m.42: Pedro. 0-3, m.58: Samuel Lino. 0-4, m.90+4: Samuel Lino.
Árbitro: El uzbeko Ilgiz Tantashev. Si amonestados.
Incidencias: Partido amistoso disputado en el Estadio Salt Lake de Calcuta (India).