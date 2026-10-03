Burkina Faso llega pocas horas antes de amistoso con Argentina por cancelación de vuelo

El equipo africano arribará alrededor de las 15.30 hora local (18.00 GMT), menos de seis horas antes del comienzo del segundo amistoso de la ventana internacional que el martes será ocasión del último partido de Lionel Messi con su selección, con Benín como rival.

De acuerdo al mensaje público de la empresa Eurodata Sport, firmado por su CEO y fundador, el agente FIFA colombiano Jairo Pachon, el plantel burkinés debió partir desde Casablanca (Marruecos) el 30 de septiembre hacia Argentina, pero "la compañía operadora informó que la aeronave estaba siendo revisada debido a una falla técnica detectada por sus sistemas" y el vuelo se canceló.

Pachón expresó en el comunicado: "Ante esta situación, iniciamos inmediatamente la búsqueda de una aeronave alternativa. Mientras se gestionaba un nuevo charter y los permisos correspondientes, algunos de los jugadores incluidos en el listado inicial de la selección de Burkina Faso manifestaron su decisión de no viajar, alegando el desgaste y el cansancio acumulados".

El conflicto con los jugadores derivó en un nuevo retraso, por lo que se convocó a reemplazantes que debieron viajar desde el país hacia Casablanca para reunirse con el resto del plantel.

El empresario agradeció las gestiones de la Federación de Fútbol y el Gobierno de Burkina Faso para lograr la coordinación que permitiera la realización del amistoso, que agotó los boletos disponibles para que el público argentino vea al equipo de Lionel Scaloni (sin Messi) en el estadio Monumental de Buenos Aires.

"En mis 18 años de experiencia trabajando con selecciones nacionales he afrontado numerosas situaciones adversas. Esta ha sido una de las más complejas, tanto por la sucesión de dificultades como por la magnitud del esfuerzo necesario para resolverlas", agregó Pachón en la misiva, en la que también agradeció a la AFA por las gestiones.

Por último, destacó que el Gobierno argentino colaboró en facilitar los trámites urgentes para el visado de los jugadores burkineses convocados como reemplazos.

Burkina Faso, que se encuentra en el puesto 62 en el ranking FIFA, llegará a Buenos Aires tras disputar dos encuentros en la última semana.

El primero de esos duelos fue el viernes 26 de septiembre ante Benín, por la primera fecha de la clasificación a la Copa Africana de Naciones.

El combinado dirigido por Amir Abdou comenzó su camino con un empate 1-1 gracias a un gol de Lassina Traoré, futbolista del Shakhtar Donetsk ucraniano.

Este lunes, además, venció a República Centro Africana por 0-1 gracias a un tanto de Aboubacar Camara, jugador del Red Bull Salzburgo de Austria.