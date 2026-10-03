Costa Rica busca cerrar con honor ante Haití una amarga Liga de Naciones

El compromiso por la cuarta y última jornada de la fase de grupos se disputará en el estadio Ricardo Saprissa, en San José, donde los ticos están obligados a ganar si quieren meterse en la ronda preliminar de clasificación a la Copa Oro del próximo año, el máximo torneo de la región de Concacaf.

Tras perder los dos primeros partidos de la fase de grupos ante Curazao (3-4) y Haití (2-0) al mando del entrenador argentino Fernando Batista, la Federación Costarricense de Fútbol decidió hacer un cambio y nombró como seleccionador interino al exjugador y leyenda del fútbol local, Bryan Ruiz, quien cumple sus primeros partidos en un banquillo.

Ruiz convocó de urgencia a jugadores de experiencia como el portero Keylor Navas, el zaguero Juan Pablo Vargas y el centrocampista Celso Borges, con el objetivo de corregir el rumbo y evitar que Costa Rica quede de último o penúltimo en el grupo, ya que ello significaría el descenso a la Liga B de la Liga de Naciones.

El jueves Ruiz debutó con una victoria 0-3 ante Nicaragua y ahora deberá conseguir otro triunfo el domingo en casa frente a Haití, no solo para mantener vivo al equipo rumbo a la Copa Oro, sino para salvar el honor y mantener la categoría de Liga A tras quedar sin posibilidades de avanzar a los cuartos de final.

Haití ha sido un dolor de cabeza para Costa Rica en los últimos tiempos, ya que en la eliminatoria hacia el Mundial 2026 los haitianos consiguieron un empate en San José 3-3 y ganaron como locales 2-0, mismo resultado conseguido la semana pasada en la Liga de Naciones.

Por su parte, el cuadro haitiano llega a San José con la convicción de amarrar su pase a los cuartos de final de la Liga de Naciones, el cual podría conseguir incluso perdiendo si le acompañan otros resultados.

Curazao y Haití son los líderes del grupo A con 9 puntos cada uno, y solo República Dominicana (6 unidades) podría disputar uno de los dos boletos a los cuartos de final en la última jornada. Luego aparece Costa Rica con 3 puntos, y Nicaragua y Trinidad y Tobago que han perdido sus tres partidos..

En la última jornada Curazao visitará a Trinidad y Tobago, y Nicaragua recibirá a República Dominicana.