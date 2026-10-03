Guido Rodríguez viaja a Argentina para estar en la despedida de Messi con su selección

Según avanzó Radio Marca y pudo confirmar EFE, Guido Rodríguez ha pactado con el Valencia asistir al acto en el Monumental de Buenos Aires pero no disputar el encuentro entre Argentina y Benin.

Guido tuvo un papel importante en la selección argentina que conquistó el Mundial de Catar en 2022, pero también la Copa América de 2021 y de 2024 y ha sido invitado por la federación argentina para acompañar a Messi en su adiós.

El Valencia ha vivido en este parón por los partidos de las selecciones un cambio de entrenador y el mexicano Javier Aguirre se ha hecho cargo de un equipo en el que Guido Rodríguez ha tenido hasta ahora un papel destacado, tanto con Carlos Corberán como con su sustituto interino Óscar Sánchez.

El equipo de Aguirre descansa este domingo y se espera que Guido pueda estar de vuelta en València a mitad de la semana para retomar la preparación del encuentro que disputará en El Sardinero ante el Racing de Santander el domingo 11 de octubre.