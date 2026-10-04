Diego Duarte rescata a Internacional y vuelve a marcar en Colombia

Diego Duarte apareció en el momento justo para evitar una nueva derrota de Internacional de Bogotá. El delantero paraguayo marcó el gol del empate 1-1 frente a Once Caldas, este domingo en el estadio Metropolitano de Techo, por la decimoséptima jornada de la Liga BetPlay Dimayor Clausura.

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El conjunto visitante golpeó rápidamente. Apenas a los cinco minutos, Jefry Zapata aprovechó el comienzo del partido para poner en ventaja a Once Caldas y obligar al equipo bogotano a reaccionar.

La respuesta llegó a los 21 minutos y tuvo sello paraguayo. Duarte recibió después de una acción individual de Ronaldo Julio y definió con la pierna derecha para establecer el 1-1, resultado que finalmente se mantendría hasta el final.

El VAR confirmó el gol

La anotación del paraguayo estuvo acompañada de polémica. Los jugadores y el cuerpo técnico de Once Caldas reclamaron una posible mano en la acción previa al remate de Duarte y solicitaron la intervención del VAR.

El árbitro Jonathan Ortiz revisó la jugada y finalmente mantuvo su decisión inicial. Desde el VAR tampoco encontraron elementos suficientes para determinar una infracción, por lo que el tanto del atacante paraguayo fue validado.

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Para Duarte, de 24 años, el gol significó además su tercera conquista de la temporada con Internacional de Bogotá. El delantero permaneció 75 minutos en el campo, realizó tres remates y posteriormente fue reemplazado por Daniel Victoria.

Un punto que sirve poco

El empate permitió a Internacional evitar la derrota en casa, aunque el resultado no termina de resolver sus problemas en la clasificación. El conjunto bogotano permanece en la parte baja de la tabla y todavía fuera de la zona de cuadrangulares.

Internacional ocupa el puesto 11 con 13 puntos, mientras que Once Caldas aparece décimo, también con 13 unidades. A pocas jornadas del cierre de la fase regular, ambos equipos necesitan comenzar a sumar de a tres si pretenden alcanzar los puestos de clasificación.

En ese escenario, Duarte vuelve a dejar su aporte ofensivo. Su gol permitió rescatar un punto, pero el paraguayo y su equipo todavía tienen una tarea mayor por delante: transformar esas apariciones individuales en resultados que les permitan mantenerse con vida en la lucha por la clasificación.

El gol de Diego Duarte para evitar la caída del Inter