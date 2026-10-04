Guatemala tiene en sus manos el boleto a la siguiente fase

El equipo que dirige el mexicano Luis Fernando Tena será local en el estadio El Trébol de la Ciudad de Guatemala, tres días después de que ambos países igualaran sin goles en Paramaribo.

Los caribeños son los líderes del grupo B de la Liga de Naciones de la Confederación del Norte, Centroamérica y El Caribe de Fútbol (Concacaf), pero una victoria de Guatemala será suficiente para que los centroamericanos los empaten en puntos y los superen por diferencia de goles.

El encuentro está programado para comenzar a las 18:00 hora local (24:00 GMT) en la cuarta y última fecha de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Surinam ocupa el primer lugar del grupo con siete puntos, seguido de Jamaica, que acumula seis unidades, y de Guatemala, con cuatro.

Tena, sin embargo, no contará con el mejor jugador guatemalteco de la actualidad, Óscar Santis, quien se lesionó en la victoria (6-0) hace una semana contra El Salvador.

Guatemala y Surinam se enfrentaron el viernes por la tercera fecha del certamen regional, con un empate sin goles que dejó en evidencia las carencias ofensivas del seleccionado de Tena sin Santis y también sin su otro delantero habitual, Darwin Lom, quien se encontraba suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

Lom, delantero de The Strongest en Bolivia, estará disponible para mañana y podría ser acompañado en el ataque por Rubio Rubín (quien milita en la segunda división del fútbol estadounidense), otro habitual en las formaciones de Tena.

Los dos primeros lugares del grupo B avanzarán a la siguiente ronda de la Liga de Naciones, para encarar los cuartos de final del certamen que reparte al menos cuatro boletos directos a la Copa Oro 2027.