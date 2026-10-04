Pina dinamita el Clásico y la Real Sociedad gana su primer partido y hunde al Valencia

En el partido que abrió la matinal del domingo, Granada y Eibar empataron sin goles en un choque de primera mitad igualada, con poco fútbol y mucho duelo y brega, en el que las visitantes desperdiciaron las mejores ocasiones para adelantarse, por mediación de Carmen Álvarez y Samara Ortiz.

La igualdad se mantuvo tras el descanso, aunque con un poco más de ímpetu de un Granada que se creció después de la expulsión de Sara Martín, en el minuto 81. Sin embargo, ni Bárbara López, ni Ana Martos ni Naiara Sanmartín acertaron ante la portería rival y el 0-0 mantiene al conjunto andaluz en la zona media-baja de la tabla.

El que parece haber dejado atrás las dudas que marcaron su irregular arranque liguero es el Costa Adeje Tenerife, que encadenó su segunda victoria tras remontar ante un Logroño United (2-1) que se adelantó en la primera parte con un tanto de Cristina Redondo.

El gol agitó el partido y activó al conjunto insular, que buscó el empate hasta encontrar el premio en el minuto 75, con un centro que remató la capitana Patri Gavira. La remontada se consumó en el 93, cuando Iratxe, de media tijera, aprovechó un envío de Zaremba para dar la vuelta al marcador y cambiar por completo las sensaciones con las que ambos equipos habían iniciado la temporada.

En el choque que centraba todas las miradas, Claudia Pina fue la gran protagonista. La delantera catalana firmó un póquer en 45 minutos y lideró la goleada del Barcelona sobre el Real Madrid (7-0) en el primer Clásico de la temporada, disputado en el Spotify Camp Nou.

El conjunto dirigido por Pere Romeu firmó una primera mitad sobresaliente y desarboló por completo a un equipo blanco al que ni la profunda renovación acometida este verano le permitió plantar cara a la superioridad azulgrana.

Caroline Graham, Ewa Pajor y Sydney Schertenleib completaron la goleada más abultada en la historia de los Clásicos, que permitió al conjunto catalán ampliar a cinco puntos su ventaja al frente de la clasificación.

En el duelo de urgencias entre los dos únicos equipos que todavía no habían ganado esta temporada, la Real Sociedad fue la que consiguió respirar con tres puntos de oro gracias a un tempranero tanto de Nerea Eizagirre.

Fue el único gol de un partido en el que el Valencia, impotente, fue incapaz de igualar la contienda, mientras que la Real tampoco logró sentenciarlo. El 0-1 final hunde al conjunto valencianista como colista de la Liga F y relanza a una Real Sociedad que, aunque sigue penúltima, confía en que este triunfo suponga un punto de inflexión después de un inicio nefasto.