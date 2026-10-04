São Paulo conquista su primer Brasileirão femenino contra Corinthians

El Tricolor paulista puso fin al reinado del Corinthians, que había ganado los seis últimos campeonatos.

Lea más: Video: David Martínez anota en victoria de Defensa sobre San Lorenzo

Bia Menezes, con un colocado disparo desde la banda izquierda, adelantó a las locales en el minuto 10, aunque el Corinthians logró empatar nueve minutos después aprovechando un grave error de la portera Carlinha que Juliete aprovechó.

En la segunda mitad, Carlinha se redimió de su error parando un penal lanzado por Gabi Zanotti y que habría igualado la final.

“El fútbol siempre te da una oportunidad de ser diferente. Pese al error en el gol, dentro del partido siempre hay una nueva oportunidad y estoy muy feliz”, explicó Carlinha tras el partido.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Es una sensación inexplicable, ya jugué varios partidos aquí y siempre soñé en ver la afición como está hoy”, agregó.

Duda Sampaio atribuyó la derrota a la falta de contundencia ofensiva de Corinthians. La internacional brasileña lamentó que el equipo no lograra transformar su dominio en situaciones claras de gol y reconoció que se trata de una derrota “muy sufrido”.

“El detalle que nos faltó fue el gol (...) Es un marcador malo por todo lo que significa ser Corinthians y jugar en el Corinthians”.

El duelo estableció un nuevo récord de público en un partido de clubes en Sudamérica, con 49.405 espectadores en las gradas del estadio Morumbí de São Paulo.

“Fue increíble ver un estadio lleno, es lo que esperamos, el fútbol femenino pide esto, es gratificante tener un espectáculo de este tamaño para los aficionados, batallamos mucho para tener esto”, comentó Sampaio.

Hasta ahora, el récord correspondía a Corinthians, que atrajo a 44.529 espectadores en la final de 2024 frente al São Paulo, el mismo adversario que esta vez celebró su primer título nacional.

Brasil se convertirá en 2027 en el primer país sudamericano en albergar un Mundial femenino, un torneo que se disputará entre el 24 de junio y el 25 de julio.