Messi completa su último entrenamiento con Argentina antes de su despedida ante Benín

La última práctica del capitán comenzó poco antes de las 18.00 hora local (21.00 GMT) en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza -provincia de Buenos Aires-, que desde 2023 lleva precisamente el nombre de Lionel Andrés Messi.

Ante la mirada atenta de la prensa, que pudo presenciar unos minutos de la práctica, el delantero del Inter Miami salió al campo junto al resto del plantel y realizó primero trabajos físicos antes de que apareciera el balón.

El momento más distendido llegó con uno de los habituales rondos, un ejercicio en espacios reducidos en el que Messi intercambió pases y bromas con sus compañeros, en una escena repetida incontables veces y en incontables estadios durante sus 21 años con la celeste y blanca.

La práctica contó además con dos espectadores especiales: los exfutbolistas argentinos Ezequiel Lavezzi y Cristian 'Kily' González, actual entrenador de Messi en el club estadounidense.

El astro rosarino, de 39 años, fue visto cerca de Rodrigo de Paul, compañero suyo en el Inter Miami y que, junto a Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi, se incorporó a la plantilla después de ausentarse de las goleadas ante Bolivia (4-0) y Burkina Faso (7-0).

Tanto Messi como ellos tres fueron convocados especialmente para el encuentro de este martes, en el que Otamendi también pondrá fin a su trayectoria con la selección argentina.

La 'Pulga' anunció el pasado 31 de agosto su retiro de la Albiceleste, con la que debutó en 2005 y conquistó el Mundial de Catar 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima de 2022.

Poco después, se anunció su participación en el duelo de este martes ante Benín, que será su encuentro número 208 con el seleccionado y para el cual los boletos se acabaron en minutos pese a su elevado precio.

La despedida tendrá lugar desde las 20.00 hora local (23.00 GMT) en el estadio Monumental de Buenos Aires, donde se espera que el capitán sea homenajeado tanto por la afición como por la AFA y varios de sus compañeros campeones a su lado en Catar.

El amistoso cerrará una serie de tres encuentros de Argentina, que aprovechó las victorias ante Bolivia y Burkina Faso, ambas sin Messi, para probar nuevos jugadores y variantes de cara a la etapa que comenzará tras la despedida de su capitán.