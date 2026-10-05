México y Chile buscan un triunfo en la primera fecha FIFA tras el Mundial

La Roja llega al Memorial Coliseum de Los Ángeles más aguijoneada, tras perder por 1-0 ante Canadá y por 4-2 frente a Estados Unidos, en medio de un ciclo de renovación con un entrenador interino, Nicolás Córdova, que evidenció problemas en el manejo del grupo en esta gira.

A las derrotas, se sumó un escándalo interno por una pelea entre el jugador del Ipswich Town inglés Marcelino Núñez, que, según reportes de prensa, involucró a su compañero del Elche español Lucas Cepeda y terminó con una discusión entre Córdova y Núñez, tras lo cual el futbolista abandonó la concentración.

La Tri, por su parte, se encuentra en el inicio de un nuevo ciclo bajo la dirección de una de sus máximas leyendas, Rafael Márquez, y afronta el encuentro tras perder ante su máximo rival, Estados Unidos, por 3-0 y empatar a uno frente a Perú y Colombia.

Márquez quiere cerrar con una victoria su cuarto encuentro oficial como entrenador del elenco mexicano para darle un aliento positivo a su proyecto.

Ambos seleccionadores, sin embargo, tendrán que hacer cambios y ajustar sus equipos titulares, algunos de ellos forzados.

En la escuadra azteca, por ejemplo, no estará la estrella de 17 años Gilberto Mora, del Xolos de Tijuana, debido a molestias en un tobillo, por lo que fue liberado de la concentración.

También será baja por lesión el delantero Hirving Lozano, quien juega en Los Ángeles Galaxy y que había regresado a las convocatorias del tricolor tras perderse el pasado Mundial.

Además, Mateo Chávez, del AZ Alkmaar de la Eredivisie neerlandesa, fue expulsado ante los estadounidenses y no estará disponible.

En la selección de Chile, Córdova estaría planeando realizar hasta seis cambios para cerrar la gira con una victoria y sólo permanecerían como titulares el volante del Crystal Palace inglés Darío Osorio y la pareja de centrales del Colo Colo, Iván Román y Jonathan Villagra.

La Roja recupera al lateral del Sevilla español Gabriel Suazo y a Cepeda, quienes cumplieron su fecha de suspensión por la expulsión en el duelo ante Canadá, y tendrá minutos de juego el portero Brayan Cortés, del Argentinos Juniors.

Chile tiene un registro de un triunfo en sus últimos cinco desafíos, que fue la victoria ante RD Congo por 1-2, mientras que cayó ante Nueva Zelanda y Portugal, todos antes del Mundial 2026, que se suman las derrotas de esta gira.

México cuenta con dos victorias ante República Checa y Ecuador y la derrota ante Inglaterra en octavos de final del Mundial cuando estaba dirigida por Javier Aguirre.

El historial de enfrentamientos entre ambos es parejo, con dos victorias por lado y un empate.

México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira; Obed Vargas, Álvaro Fidalgo; Roberto Alvarado, Armando González, Santiago Giménez.

Chile: Brayan Cortés; Francisco Salinas, Iván Román, Jonathan Villagra y Gabriel Suazo; Felipe Loyola y Vicente Pizarro; Darío Osorio, Agustín Arce, Lucas Cepeda; Gonzalo Tapia.

Estadio: Memorial Coliseum de Los Ángeles, Estados Unidos.