Nick Harris, el periodista que vivió entre amenazas el caso del Manchester City

Harris ha sido uno de los reporteros que más interés ha mostrado en destapar las trampas que ha hecho el City en las últimas décadas en la Premier League y que desembocaron en una investigación de la liga inglesa que ahora ha confirmado la culpabilidad del club inglés en más de un centenar de irregularidades financieras y que se enfrenta a la mayor sanción de la historia de la competición.

Pero este interés por perseguir a los tramposos ha llevado a Harris, que escribía en el "Daily Mail" y ahora lo hace en un "Substack" personal, a tener que lidiar con el estrés personal de que una parte de la afición del City le persiguiera y acosara a través de las redes sociales.

En un artículo publicado la semana pasada en el "Daily Mail", Harris explica cómo en 2020, en mitad de la pandemia, estaba en un hospital junto a su esposa, que sufría a sus 47 años un cáncer cerebral terminal. "Mi teléfono suena y es uno de mis jefes en Associated Newspapers, donde trabajaba en el Daily Mail como periodista de investigación. "Hola", me dice. "¿Estás al tanto de que un aficionado del City ha publicado tu dirección en Twitter y te están amenazando?".

Esto provocó que Harris tuviera que ponerse en contacto con Twitter y se le asignara una persona para ayudarle a lidiar con el acoso y con el bloqueo de todas las cuentas que proferían amenazas contra él.

"¿Me afectó esto? Por supuesto. En el punto más traumático de mi vida, con mi mujer muriéndose y preocupado por el futuro de mis dos hijas adolescentes, mi vida profesional nos estaba poniendo en peligro a todos. Ni siquiera le conté nada a mis hijas de lo que estaba pasando, ya tenían suficiente con lo que lidiar".

En dicho artículo, Harris detalla cómo su relación con el City se fue deteriorando con el paso del tiempo y a medida que su investigación se iba centrando más en las trampas financieras que estos hicieron y que ahora es conocido les supuso una ventaja de 1000 millones de euros en los nueve años en los que corrompieron el sistema.

El pasado 1 de octubre, apenas unos días después de que se conociera el veredicto de la Premier, Harris compartió en sus redes sociales uno de los mensajes que aún recibe de lo que parece ser un aficionado del City. "No me extraña que tu mujer perdiera el deseo de vivir. Mírate", escribió este individuo en un mensaje borrado más tarde".

"La plataforma ha eliminado este 'tweet' ofensivo, pero voy a dejar la captura de pantalla aquí para destacar la habitual mierda que algunos de nosotros tenemos que aguantar por hacer nuestro trabajo", respondió Harris.

En su "Substack" es posible encontrar prueba y evidencias de cómo el City trató de parar algunos de sus artículos y de cómo durante años tuvo claro que los mancunianos estaban explotando el sistema para hacer trampas.

"¿Los aficionados del City que aún se creen esta propaganda de que no hicieron nada mal? Se están agarrando a las ruinas de la reputación del City igual que Leonardo Di Caprio se agarró a una tabla al final de "Titanic". Y todos sabemos lo que le pasó al final al personaje de Leonardo", finaliza Harris.