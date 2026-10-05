Video: Alex Cáceres registra un “hat-trick” en Bolivia

El estadio Olímpico Jesús Bermúdez de Oruro albergó el encuentro entre Gualberto Villarroel San José y Blooming, ganado por el elenco local por 3-2, mediante la fantástica actuación de Alex Cáceres, de 30 años, natural, natural de Itakyry (Alto Paraná) y formado en la Toldería de Guaraní.

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La crónica de NotiBolivia.com señala que el triplete del paraguayo permitió la remontada orureña para que el elenco salga del fondo de la clasificación del Grupo D de la Copa Bolivia.

🔥 ¡REMONTADA EN ORURO!



GV San José se impuso 3-2 ante Blooming en un partidazo. Alex Cáceres fue la gran figura con un hat-trick para darle la vuelta al marcador y asegurar la victoria del cuadro orureño. pic.twitter.com/MNwQ6skfBt — Entel Gol (@entelgol) October 4, 2026

“Cáceres fue el verdugo de los celestes cruceños, mostrando una participación activa en zona contraria desde los minutos iniciales y cerrando la victoria en el segundo tiempo. Este triunfo fue el segundo para el representante orureño, que con seis puntos quedó penúltimo, dejando a su rival con tres unidades en el fondo”, señala parte de la nota.

La carrera de Cáceres comprende igualmente los clubes Independiente de Campo Grande, General Díaz, Sportivo San Lorenzo, Guaireña FC, Sol de América, Encarnación FC y Jorge Wilstermann de Cochabamba.