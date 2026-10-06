Di María, Paredes y otros excampeones del mundo acompañan a Messi en su despedida

La despedida del capitán argentino contra la selección de Benín reunió así a representantes de las tres generaciones que llevaron a la Albiceleste a conquistar la Copa del Mundo, en una noche en la que el fútbol quedó en buena medida relegado por los homenajes y demostraciones de cariño al astro rosarino.

Entre los integrantes de la selección que se coronó en Catar 2022 y que no forman parte de la plantilla actual acudieron Germán Pezzella, Guido Rodríguez, Marcos Acuña, Thiago Almada, Ángel Di María, Leandro Paredes, Ángel Correa y Gonzalo Montiel, varios de ellos compañeros de Messi también en las conquistas de las Copas América de 2021 y 2024.

Paredes, uno de los futbolistas más cercanos al capitán durante los últimos años de su etapa internacional, acudió al estadio pero quedó fuera de la convocatoria para el duelo de este martes y los últimos amistosos por la sanción que recibió por la agresión contra futbolistas españoles una vez terminada la final del Mundial de 2026.

Más allá de estos excompañeros de Messi, también acudieron a la despedida varios campeones del Mundial de Argentina 1978, entre ellos Omar Larrosa, Jorge Olguín, Daniel Bertoni y José Daniel Valencia.

La generación que conquistó México 1986 estuvo representada por Sergio Batista, Ricardo Giusti, Luis Islas, Carlos Tapia, Oscar Ruggeri y Oscar Garré.

Todos ellos fueron invitados para una jornada destinada a despedir a Messi, de 39 años, quien pondrá fin ante Benín a más de dos décadas con la camiseta de la selección absoluta.

El número 10 estará acompañado dentro del campo de juego por un equipo integrado casi exclusivamente por otros campeones mundiales argentinos.

La portería la ocupará Emiliano 'Dibu' Martínez.

La defensa estará compuesta Nicolás Tagliafico, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, que también se despide este martes, y Agustín Giay, único jugador nuevo.

En la mitad de la cancha comenzarán Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul. Y en el ataque acompañarán a Messi Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

El delantero del Inter Miami llegó a su último encuentro como máximo goleador y futbolista con más partidos de la historia de Argentina, con 125 en 207, y después de haber conquistado, entre otros títulos, el Mundial de Catar 2022 y dos ediciones de la Copa América.