Inglaterra arrolla a la República Checa en una jornada histórica para Harry Kane

El ariete, posicionado como uno de los máximos favoritos para conquistar el Balón de Oro en la gala que se celebrará en Londres dentro de dos semanas, no defraudó en su gran cita. Provocó el tanto inicial en propia puerta y rubricó dos anotaciones más que lo consolidan en la cima histórica de goleadores de su país, muy por encima de los 53 tantos de Wayne Rooney.

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Magia en Wembley y dominio inglés

Pese a que el seleccionador Thomas Tuchel decidió dar descanso a piezas clave como Anthony Gordon, manteniendo a Jude Bellingham como eje en la medular tras su brillante actuación ante Croacia, Inglaterra impuso condiciones desde el inicio. El lateral Trent Alexander-Arnold asumió la manija ofensiva, encendiendo la chispa del primer gol: un centro envenenado de Kane que el checo Vladimir Coufal terminó introduciendo en su propia portería.

¡NOOO, QUÉ MALA SUERTE! Vladimir Coufal quiso cortar el ataque tras el centro de Harry Kane y terminó marcando en contra el primero de Inglaterra vs. República Checa.



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Antes de llegar al descanso, los ingleses sentenciaron la contienda gracias a una jugada colectiva de alta escuela, culminada con una preciosa pared entre Eliot Anderson y Morgan Rogers que Kane transformó en su gol número noventa con la selección. Ya en la segunda mitad, el artillero de 33 años redondeó su histórica noche conectando un soberbio cabezazo a la salida de un córner ejecutado por Lewis Hall para firmar el 91.

¡¡UN GOLAZO CON TODAS LAS LETRAS!! Elliot Anderson metió un pase TOP de primera para Morgan Rogers, el delantero de Chelsea hizo lo mismo y Harry Kane firmó el 2-0 de Inglaterra sobre República Checa. ¡FÚTBOL!



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Camino firme en la Nations League

Con esta victoria, los Three Lions alcanzan los nueve puntos. Tras caer en la jornada inaugural ante España, el conjunto de Tuchel encadena tres victorias consecutivas, con un balance impecable de doce goles a favor y ninguno en contra.

DOBLETE DEL KILLER INGLÉS💥🔥



Harry Kane remató con un cabezazo potente para darle el tercer tanto a Inglaterra.



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Aun así, se mantienen a tres unidades de la Roja (que marcha con pleno de victorias), mientras estiran a seis puntos su ventaja sobre Croacia. Por su parte, la República Checa cierra el grupo en la última posición con cuatro derrotas en cuatro partidos. A punto de renovar con el Bayern de Múnich, Kane sigue demostrando que es uno de los mejores delanteros del planeta y agiganta su leyenda a las puertas del gran premio individual del fútbol mundial.

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Ficha técnica del partido:

Inglaterra (3): Pickford; Alexander-Arnold, Quansah, Guéhi (Branthwaite, minuto 63), Hall (Gibbs-White, minuto 73); Anderson (Garner, minuto 63), Lewis-Skelly, Bellingham (Ngumoha, minuto 73); Eze, Rogers y Kane (Calvert-Lewin, minuto 82).

República Checa (0): Hornicek; Coufal (Kricfalusi, minuto 84), Vitik, Hranac, Slama (Zmrzly, minuto 68); Kral, Sadilek (Macek, minuto 68), Sulc; Ambros (Hlozek, minuto 58), Lingr (Radosta, minuto 46) y Naderi.

Goles: 1-0. Coufal, p.p, (minuto 27), 2-0. Kane minuto 40 y 3-0. Kane, minuto 57.

Árbitro: Serdar Gözübüyük (Holanda) amonestó a Lewis-Skelly (minuto 53) por parte de Inglaterra y a Sadilek (minuto 54) y Vitik (minuto 67) por parte de República Checa.

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de la Liga de Naciones disputado en Wembley (Londres).

Fuente: EFE