'Memo' Ochoa recibe un homenaje a su carrera en el amistoso México-Chile

El portero fue recibido entre vítores y aplausos por parte de los miles de aficionados, en su mayoría mexicanos, quienes rindieron tributo a una de las trayectorias más longevas bajo los palos del Tri.

Las pantallas del emblemático estadio, situado en el centro de Los Ángeles, se llenaron de mensajes de agradecimiento por parte de algunos seguidores de la selección mexicana, mientras el guardameta, visiblemente emocionado, agradecía de pie sobre el césped sosteniendo la camiseta con su icónico dorsal 13.

Ochoa, quien comenzó su andadura con la selección mexicana en diciembre de 2005, se retiró del fútbol profesional tras el Mundial de 2026 tras 154 participaciones internacionales defendiendo los colores de su país.

Entre su palmarés, el mexicano presume de ser el primer portero en conseguir el récord de seis Copas Mundiales de la FIFA con el Tri.

En su primer Mundial como titular, en Brasil 2014, en el que debutó en la victoria contra Camerún, impactó al mundo con una gran actuación ante la selección anfitriona que le valió a México un empate sin goles.

También ayudó a México a obtener la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio, levantó seis veces la Copa Oro con la selección absoluta y una Liga de Naciones de la Concacaf.