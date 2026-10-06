Messi marca de penalti su gol 126 con Argentina y eleva a 3-0 el triunfo ante Benín

A los 70 minutos, Messi respiró profundo, se quitó las manos de la cintura, tomó impulso y sacó desde el punto penalti un zurdazo potente que se le metió por el palo de su mano izquierdo al portero de Benín Marcel Dandjinou.

Ha sido uno de los momentos más felices de la noche en la que el diez se despide de la Albiceleste, el que terminó con la ansiedad del público y seguramente del mismo jugador, que antes del cobro también alcanzó a pasar saliva un par de veces.

La pena máxima fue clara a favor de Argentina, tras una falta sobre Julián Álvarez que ningún jugador de Benín se atrevió a discutir cuando el árbitro chileno Fernando Véjar señaló el punto blanco.

Antes del tanto, Messi tuvo opciones de anotar en los minutos 6, 23, 26 y 32 del partido amistoso con el que también ha dicho adiós a la Albiceleste el defensor Nicolás Otamendi, autor del primer gol ante un cobro de tiro de esquina ejecutado por el diez.

Este martes, ante un rival que solo aflojó después de los 60 minutos de juego, Messi se despide luego de una trayectoria de 21 años vestido de celeste y blanco, en la que acumula seis títulos y ahora 126 goles.