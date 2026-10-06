Troy Parrot vuelve a entrenar tras brillar con Irlanda

El punta dublinés, quien esta temporada ha llegado procedente del AZ Alkmaar holandés, había ya dejado su tarjeta de visita en los cuatro partidos que ha jugado con el Betis, en los que ha anotado dos goles, aunque ha sido en este parón en el que los aficionados béticos ha constatado las posibilidades del delantero, especialmente en un tanto espectacular en jugada individual ante Austria.

Tras su participación en los duelos internacionales jugados por Irlanda, Parrot se ha incorporado ya al grupo que comanda Pellegrini y se apunta así al partido liguero del próximo domingo ante Osasuna en La Cartuja, en el regreso de los verdiblancos a la competición doméstica.

También, en los minutos iniciales abiertos a los medios, se han ejercitado con el grupo tras volver de sus respectivos compromisos internacionales el marroquí Ez Abde y José Antonio Morante (España sub-20).

Restan por incorporarse los internacionales españoles Fran García y Manu González y Ángel Ortiz (sub-21), Álvaro Fidalgo (México), y los argentinos Giovani Lo Celso y Valentín Gómez.