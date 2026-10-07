Corinthians despide al técnico Fernando Diniz tras siete derrotas seguidas

El club de São Paulo, uno de los más populares del país, anunció la decisión tras perder hoy por 2-1 ante el Internacional, lo que deja al equipo en la posición decimosexta de la tabla, a tan solo una de la zona de descenso.

En los 33 partidos jugados bajo su mando en las diferentes competiciones, Diniz consiguió 13 victorias, 8 empates y 12 derrotas.

El directivo Marcelo Paz afirmó en rueda de prensa que es un "momento difícil", pero que el equipo necesita "una nueva fase" y volver a puntuar.

Además de los malos resultados en la liga, el club fue eliminado de la Copa de Brasil y de la Libertadores en cuartos de final, derrotado por el Estudiantes de La Plata argentino.

Durante sus seis meses al frente del equipo, Diniz vivió la crisis desatada por la renovación del jugador estrella, el holandés Memphis Depay.

Su mayor logro como entrenador fue la conquista de la Libertadores en 2023 cuando comandaba el Fluminense.

Después de ese hito, Diniz fue nombrado seleccionador interino de Brasil en 2023, tras lo cual pasó por el Cruzeiro, el Vasco da Gama y finalmente el Corinthians.