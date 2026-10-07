Técnico del Southampton evita sanción mayor por caso “Spygate”

Tonda Eckert también fue multado con 28.000 libras (37.000 dólares), pero eludió una suspensión prolongada y podrá así seguir dirigiendo desde el banquillo al club del Championship (2ª división inglesa).

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Los Saints fueron expulsados de la final del play-off de la Championship de la pasada temporada y se les descontaron cuatro puntos en la campaña actual tras admitir tres infracciones del reglamento de la English Football League después de ser cazados espiando a su rival de semifinales, el Middlesbrough, y a otros dos equipos.

Una comisión disciplinaria independiente de la EFL dictaminó en mayo que Eckert había “autorizado específicamente” el espionaje. El técnico, de 33 años, aceptó toda la responsabilidad y fue acusado de mala conducta por la Federación.

El entrenador alemán asistió a una audiencia de la Federación al inicio del actual parón internacional y el dictamen implica que podrá seguir en su puesto el domingo contra su rival Portsmouth.

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El Southampton señaló en un comunicado que esto supone “poner fin a un periodo lamentable de nuestra historia”.