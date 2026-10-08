América MG de Matías Segovia desciende a la Serie C

Con apenas 17 puntos acumulados en 32 partidos, el equipo conocido como el “Coelho” ya no tiene ninguna posibilidad matemática de alcanzar a la salvación. La sentencia definitiva se terminó de escribir tras la remontada del Botafogo-SP ante Operário, sellando formalmente la pérdida de categoría a falta de seis jornadas para el cierre del torneo.

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Los números de la campaña reflejan la profundidad de la crisis deportiva: el conjunto mineiro registra tan solo cuatro victorias, cinco empates y veintitrés derrotas, sosteniendo una campaña que únicamente supera en precariedad a la del colista Ponte Preta. Para el América MG, este duro golpe representa un doloroso regreso a la tercera división nacional después de 17 años, recordando que su última participación en dicha categoría se remonta al año 2009.

El partido, que contó con la presencia del mediapunta paraguayo Matías Segovia en filas locales hasta el minuto 85, sirvió además para que el Fortaleza celebrara un triunfo crucial. Las 56 unidades alcanzadas permiten a los visitantes subir dos posiciones hasta el tercer lugar de la tabla, metiéndose de lleno en la pelea por el ascenso y dejando atrás dos empates consecutivos en casa, mientras el lado opuesto de la moneda consumaba el trágico destino del América-MG.