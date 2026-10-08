Video: Kaku Romero Gamarra, con gol salvador para Al-Ain

El Al-Ain FC se puso al frente al minuto 43 mediante la anotación de Houssine Rahimi, pero el Al Ittihad Kalba dio vuelta el marcador con los tantos de Saman Ghoddos, al 45 +3 y Benjamín Tetteh, al 62.

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Cuando corría el minuto 85, Kaku Romero Gamarra estableció la paridad, con la que su elenco logró un punto en dos rondas de la Copa de la Liga de Emiratos Árabes Unidos. De la competencia intervienen 13 conjuntos. El mediocampista creativo ejecutó un zurdazo desde fuera del área para vencer la resistencia del guardameta.

Alejandro Sebastián Romero Gamarra, volante ofensivo argentino naturalizado paraguayo, de 31 años, milita en el Al Ain desde la temporada 2023/24, con 114 presentaciones acumuladas y 26 goles.

Su carrera comprende los clubes Huracán, New York RB, Al-Taawoun FC de Arabia Saudí y Al Ain FC.

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Kaku totaliza 35 juegos con la Albirroja desde el 2018, 18 por Eliminatorias, 12 en amistosos, 4 en Copa América y 1 en la Copa del Mundo 2026. Lleva seis anotaciones en la selección.