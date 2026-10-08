Flamengo sale con un mensaje en sus camisetas contra la prohibición de las apuestas

El mensaje ocupó el espacio central de la indumentaria, justo debajo del escudo, reemplazando al patrocinador oficial —una casa de apuestas deportivas—. Según reportaron medios locales desde el estadio, la misma frase también se replicó en las pantallas y placas publicitarias que rodearon el campo de juego.

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Con esta puesta en escena, el equipo puntero de la liga manifestó su total rechazo a la medida impulsada por el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, decretada semanas atrás.

El impacto económico frente a la salud pública

El Flamengo y varios clubes de la primera división brasileña se han unido en contra de la restricción, advirtiendo sobre el grave impacto financiero que sufrirán sus arcas, dado que una parte importante de sus ingresos actuales proviene de alianzas comerciales con el sector de las apuestas.

Por su parte, el presidente Lula da Silva ha restado importancia a los reclamos económicos del sector futbolístico. Desde el Ejecutivo se defiende la medida recordando que la época dorada del fútbol brasileño floreció mucho antes de la masificación de las apuestas online, un fenómeno al que el mandatario responsabiliza directamente por el incremento de la ludopatía y el endeudamiento de los hogares.

El decreto firmado por el presidente tiene un carácter provisional de 60 días, plazo tras el cual deberá someterse a debate y votación en el Congreso, donde se librará la batalla definitiva entre el futuro del patrocinio deportivo y la regulación estatal.