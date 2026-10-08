Haaland y su mensaje tras la culpabilidad del City: "Manteneos positivos"

En una entrevista en "Sky Sports" publicada antes del duelo del domingo contra el Liverpool, el delantero noruego pidió a los aficionados que se mantengan unidos.
"Tenemos que estar el uno con el otro y mantenernos positivos. No importa lo que ocurra en la vida, siempre hay que tener una sonrisa. Así que tenemos que ser positivos, mirar hacia adelante, ganar partidos y disfrutar del momento", dijo Haaland.
El de este domingo en Anfield será el primer duelo desde que la Premier League desvelara la culpabilidad del City, por lo que se espera un ambiente muy hostil en el campo del Liverpool, uno de los equipos más perjudicados por el caso del City.