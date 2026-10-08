Haaland y su mensaje tras la culpabilidad del City: "Manteneos positivos"

Haaland y su mensaje tras la culpabilidad del City: "Manteneos positivos"

Londres, 8 oct (EFE).- Erling Haaland, delantero del Manchester City, envió un mensaje a los aficionados del club después de que se conociera la culpabilidad en el caso de las irregularidades financieras y les instó a mantenerse positivos.