Raphinha sigue entrenándose al margen en el regreso de todos los internacionales

El técnico Hansi Flick ha contado con los españoles Pau Cubarsí, Rodrigo Hernández, Pedro González 'Pedri', Fermín López, Dani Olmo y Lamine Yamal, que junto con Gordon y Livakovic han sido los últimos internacionales en llegar a Barcelona tras el parón de selecciones.

Además del lesionado Andreas Christensen, Raphinha, que sufrió un edema muscular en el muslo derecho con la selección brasileña, sigue sin entrenarse al mismo ritmo que sus compañeros, por lo que es duda con vistas al partido liguero de este sábado que el Barça disputará contra el Getafe.

El conjunto azulgrana realizará este viernes el último entrenamiento antes de medirse al conjunto madrileño en el Spotify Camp Nou. Después de la sesión, prevista para las 11:00 horas, Hansi Flick comparecerá ante los medios de comunicación.