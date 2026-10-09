Doblete de Neymar para rescatar un empate agónico del Santos ante el líder Flamengo

A pesar del tropiezo, el conjunto carioca dirigido por Leonardo Jardim se mantiene en la cima de la tabla con 61 puntos, aunque ve cómo su ventaja se reduce a una sola unidad respecto a su más cercano perseguidor, el Palmeiras. Por su parte, el Santos ratifica su gran momento futbolístico jugando en condición de local, escalando hasta la octava posición tras haber coqueteado con los puestos de descenso durante gran parte del campeonato.

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Dominio inicial del líder y la revolución desde la banca

Durante los primeros cuarenta y cinco minutos, el Flamengo impuso condiciones. Con un claro dominio de la posesión en la medular y diez remates a portería, el equipo de Jardim encarriló el partido gracias a las anotaciones de Danilo y Lucas Paquetá, que reflejaban la superioridad visitante en el marcador antes del descanso.

El rumbo del encuentro dio un giro radical en la etapa complementaria. Para inyectarle vértigo y profundidad a su ofensiva, el técnico del Santos, Cuca, ordenó el ingreso de Neymar desde el banquillo. La apuesta rindió frutos de inmediato: el exjugador del Barcelona asumió la responsabilidad desde los once pasos y marcó el descuento que encendió la esperanza local. Poco después, en una nueva pena máxima, el astro brasileño firmó el empate definitivo, coronando una reaparición inmejorable tras superar una lesión muscular.

Todos os gols de Santos 2 x 2 Flamengo 🔥🔥🔥#Brasileirão pic.twitter.com/ePmVBs2tQC — ge (@geglobo) October 9, 2026

Dinámicas en la parte alta y media de la tabla

El empate frena la aplanadora del Flamengo, que llegaba a este duelo con una racha sólida de seis triunfos y un empate en sus últimos siete partidos, además de tener la mente puesta en las semifinales de la Copa Libertadores.

No obstante, el Santos vive su propio idilio con los resultados positivos. Los locales estiran su invicto a siete jornadas consecutivas sin perder, acumulando cinco victorias y dos empates que confirman su levantada definitiva en el torneo brasileño.