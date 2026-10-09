El Atlético ironiza con la “recuperación milagrosa” de la lesión en el derbi de Valverde

“Queremos felicitar al Real Madrid por seguir haciendo historia al demostrar que el 100% de la comunidad médica mundial estaba equivocada”, publicó el club rojiblanco en la noche de este viernes en su cuenta oficial en ‘X’, en referencia a que este tipo de lesiones requieren entre dos y tres meses de baja, junto a los hasthag “RecuperaciónMilagrosa”, “ParteMédico”, “EsguinceGrado3” e “HistoriaQueTúHiciste”.

El pasado 20 de septiembre, tras el derbi disputado en el Metropolitano con victoria por 2-1 del Atlético de Madrid, el Real Madrid y José Mourinho, su entrenador, reclamaron la expulsión de Kang in Lee por una dura entrada sobre Fede Valverde.

En el parte médico posterior con fecha del 22 de septiembre, el club blanco informó de que, “tras las pruebas realizadas a Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado un esguince de grado 3 en el tobillo izquierdo”. “Pendiente de evolución”, añadió en el comunicado publicado en su página web.

El centrocampista uruguayo entró este viernes, tres semanas después, en la convocatoria de Jose Mourinho para el encuentro de este sábado contra en Villarreal en el Bernabéu, tras entrenarse con el grupo.

“Fede es la duda, Valverde es el problema que ha llegado hasta hoy. Hoy tendremos que decidir cómo va a ser mañana", dijo Mourinho en la rueda de prensa de este viernes.