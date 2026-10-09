Mbappé, ante el plebiscito del Bernabéu

El examen tendrá lugar antes de que pueda marcar. Bastará con que su nombre suene por la megafonía o toque el primer balón para empezar a conocer la respuesta de un estadio que ya le silbó la pasada temporada. Mbappé vuelve disponible para jugar, aunque el ruido de estos días ha puesto bajo discusión algo más difícil de medir que su estado físico: su identificación con el equipo.

Mourinho quiso cerrar ese debate este viernes. Calificó de "ridícula" la polémica y confirmó su titularidad. "Mbappé va a jugar, y es porque yo estoy seguro de que no ha fallado con el Real Madrid", afirmó. Para el técnico portugués, las imágenes de su delantero se han utilizado para construir un conflicto donde no hubo incumplimiento.

La secuencia empezó el 25 de septiembre en Turquía. Mbappé marcó el gol de la victoria de Francia (0-1) y se lesionó la rodilla izquierda en la acción del disparo. Abandonó la concentración, regresó a Madrid y el día 26 se sometió a las pruebas que detectaron una hiperextensión de la cápsula posterior. El parte del club dejó su regreso pendiente de evolución.

Después volvió a Francia con permiso del Real Madrid para continuar su recuperación y acudir a una consulta externa. Mourinho explicó este viernes que los antecedentes de esa rodilla aconsejaban una segunda opinión y que ambos diagnósticos coincidieron.

El viaje quedó acompañado por imágenes que alimentaron las críticas. Fue fotografiado entrando en un local de París y el 4 de octubre publicó en sus redes sociales un vídeo pedaleando, con casco y sonriente. La grabación no permitía establecer cuándo fue tomada: su publicación durante la baja no acredita que montara en bicicleta después de lesionarse.

Pero el vídeo conectó con una advertencia en un podcast de Mourinho sobre los riesgos de esa actividad para un profesional. La coincidencia convirtió un paseo en asunto de discusión y obligó al técnico a explicar algo más que el estado de la rodilla.

Según su versión, el local parisino acogía un evento privado de la Semana de la Moda y las bicicletas servían para desplazarse por las zonas comunes de un hotel en Suiza. El 5 de octubre Mbappé regresó al trabajo individual en Valdebebas. Ahora Mourinho cuenta con él para el Villarreal.

El precedente más claro está en el 14 de mayo de 2026, durante el Real Madrid-Oviedo. Mbappé recibió una pitada cuando salió a calentar en la segunda parte, en una noche de reproches a un equipo sin opciones de ganar la Liga y sacudido por el incidente entre Aurélien Tchouaméni y Fede Valverde: el primero golpeó al segundo en el vestuario tras un entrenamiento.

Además, Mbappé arrastraba otra polémica por un viaje a Cerdeña durante su recuperación de una lesión muscular. Su entorno sostuvo entonces que el proceso estaba gestionado por el club. También pesaron las imágenes de sus risas al abandonar Valdebebas en los días de la crisis del vestuario.

Mbappé explicó después que desconocía el incidente de sus compañeros y defendió que tenía autorización para ausentarse. Sobre los silbidos, pidió asumir que la afición expresa su descontento: "No hay que tomárselo como algo personal".

Cinco meses después, Mourinho ha tomado la defensa del delantero y ha dirigido un mensaje al estadio: "Mi esperanza es que el Bernabéu sea capaz de ser justo". La autorización del club y el cumplimiento del tratamiento sostienen su argumento.

Y fue contundente. No perdonará ninguna falta de compromiso de ningún miembro de la plantilla: "Yo prometo que si un jugador del Real Madrid no se comporta como jugador del Real Madrid y falla como jugador del Real Madrid, no cumple con sus obligaciones como jugador o como ciudadano, no van a ver a ese jugador en el banquillo. No van a poder pitarlo. Va a estar en casa. No le doy la oportunidad de sentarse en el banquillo".

El caso es que la recepción del público a Mbappé sigue abierta. Ahí se jugará el plebiscito. La grada del Bernabéu votará confianza en un futbolista del que espera goles y liderazgo. Mbappé tendrá que responder en el lugar donde mejor sabe hacerlo, el césped. Mourinho ya ha hablado por él. El sábado le tocará a su estrella hablar con el balón.