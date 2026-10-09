Muere a los 73 años el exfutbolista colombiano Eduardo Emilio Vilarete

"Vuela alto, goleador. Atlético Nacional lamenta profundamente el fallecimiento de Eduardo Emilio Vilarete, bicampeón Verdolaga en 1976 y 1981. Su nombre, sus goles y su historia vivirán siempre en la memoria de nuestra institución y de nuestra hinchada", señaló ese club en sus redes sociales.

Vilarete, que en su época de futbolista era apodado 'el Loco', debutó como profesional a los 21 años en el Atlético Bucaramanga y al año siguiente fue el goleador del equipo con 18 tantos.

"Atlético Bucaramanga lamenta profundamente el fallecimiento de Eduardo Emilio Vilarete, histórico delantero que dejó una huella importante en nuestra institución y en el fútbol colombiano", señaló ese equipo

El exariete también pasó por los equipos colombianos Unión Magdalena, Atlético Nacional, Deportivo Pereira y Deportes Tolima; los ecuatorianos Deportivo Quito, Liga de Quito y Audaz Octubrino, y el peruano Deportivo Pacífico, donde se retiró del profesionalismo a los 37 años.

También jugó con la selección colombiana, con la que disputó el Torneo Preolímpico de Brasil 1976; la Copa América de 1979; las Eliminatorias a los Mundiales de 1978 y 1982.

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) destacó en un comunicado "su trayectoria, su compromiso con la camiseta de nuestro país y su invaluable aporte al crecimiento del balompié nacional".

"Su legado permanecerá como parte fundamental de la memoria y la identidad de nuestra Selección", agregó la FCF.

El exatacante ganó los títulos de las ligas colombianas de 1976 y 1981 con Atlético Nacional y Campeonato Regional-Zona Norte peruano con el Deportivo Pacífico.