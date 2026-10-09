Pedro Rodríguez: "Guardiola ha sido un padre para mí"

"Guardiola ha sido un padre, un mentor para mí. Él ha sido el que más me ha corregido, donde yo he empezado. Ahí te das cuenta del nivel de muchos entrenadores. Fue una persona muy importante para poder desarrollar mi juego", ha afirmado en un evento celebrado en el Auditori 1899, ubicado en las inmediaciones del Spotify Camp Nou.

Pedro ha expuesto que se retira a los 39 años porque considera que es "el momento idóneo", al no sentirse en las condiciones físicas ni mentales de competir al máximo nivel, después de más de dos décadas de trayectoria en las que conquistó los principales títulos con el Barcelona y la selección española, entre otros equipos.

"No me encontraba al cien por cien, ni mental ni físicamente, para competir. Al final, lo más bonito y honesto era dar un paso al lado y dejar espacio a las nuevas generaciones. Yo ya he hecho mi carrera y he conseguido lo que tenía que conseguir. Por eso, creo que ha sido el momento idóneo, un momento especial para poner fin a mi trayectoria", ha afirmado el exjugador tinerfeño.

Pedro ha agradecido el cariño y el reconocimiento recibidos a lo largo de su carrera, tanto por parte de sus compañeros y entrenadores como de los aficionados.

"En general, la gente me ha querido mucho. Estoy muy contento con todo lo que he podido conseguir de mis compañeros, de mis entrenadores y de toda la gente. Estar hoy aquí, delante de toda mi gente, delante de toda la gente que me ha visto crecer... No sé cómo puedo agradeceros que hoy podáis hacer esto por mí aquí. La verdad es que para mí es un orgullo y un privilegio", ha señalado.

El canario también ha reflexionado sobre las dificultades que entraña una carrera profesional de más de veinte años y ha destacado que el éxito no depende únicamente del trabajo y la perseverancia, sino también de las oportunidades y de las personas que confían en un jugador.

"En el mundo del fútbol y en una carrera en general, al final tienes que tener momentos también de suerte, y que te acompañen personas que apuesten por ti y te den esa oportunidad", ha apuntado.

En este sentido, ha animado a los jóvenes futbolistas a mantener la constancia y la fortaleza mental incluso en los momentos más difíciles.

"Lo más importante, si tuviera que dar un consejo para la gente que viene desde abajo, es que nunca te derrumbes, que intentes seguir siempre de la misma forma, con una mentalidad fuerte, sólida, porque al final eso es lo que te prepara y lo que va a hacer la diferencia en un futuro", ha afirmado.

Asimismo, Pedro ha incidido en la importancia de la preparación psicológica en el deporte: "Pueden haber momentos de altibajos, de depresión o de frustración, porque a veces crees que estás entrenando bien, pero no estás jugando. Forma parte de tu trabajo. Ahí la mente siempre juega un factor muy importante".

Sobre sus planes tras la retirada, Pedro ha explicado que su prioridad inmediata es descansar, recuperar fuerzas y dedicar más tiempo a su familia. No obstante, no ha descartado seguir vinculado al fútbol en el futuro.

"Lo que más necesito es descansar, prepararme bien, sobre todo a nivel mental. Al final, en todas las carreras está también la sensación de relajarte, de pensar en tu familia, porque he estado muchos años fuera. Ahora creo que es el momento de disfrutar de todos ellos, descansar un poco a nivel mental y, el día de mañana, seguir con todos los proyectos que hay por delante", ha explicado.

El exdelantero, que ha reconocido que se marcha con la espina clavada de no haber conquistado ningún título con el Lazio, ha deseado suerte al Barcelona.

"Yo creo que tienen ahora por delante un gran reto y ojalá puedan seguir conquistando tantos títulos como sea posible", ha concluido.