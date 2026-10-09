Raphinha será baja ante el Getafe y el Galatasaray

"Las pruebas muestran algo, no es una lesión, pero tenemos que tener cuidado porque Raphinha el año pasado tuvo tres lesiones, y hay que cuidarlo. No estará mañana ni contra el Galatasaray", aseguró el técnico alemán en la rueda de prensa previa al duelo contra el Getafe.

El máximo goleador de LaLiga EA Sports (12 tantos) sufrió un edema muscular en la parte posterior del muslo derecho con la selección brasileña y esta semana se ha ejercitado al margen de sus compañeros.

Flick lamentó los problemas físicos que arrastra el capitán azulgrana, que el curso pasado ya sufrió una lesión muscular similar en un amistoso con la selección de su país.

En este sentido, el técnico alemán se mostró algo crítico con los partidos amistosos que ha disputado en este parón la 'Canarinha': "La selección es la selección y para cualquier jugador es el principal objetivo, defender a su país, y esa es la mentalidad y la actitud de Raphinha. Siempre da el 100 %. Debemos reflexionar si era necesario que jugase en Australia y viajar tantos miles de kilómetros. Es increíble".

Sin embargo, puntualizó que es lógico que Brasil juegue amistosos fuera del 'Viejo Continente', ya que en el último parón las selecciones europeas disputaron la Liga de las Naciones.

"Cuando estaba en la selección alemana, teníamos opción de ir a Argentina, Brasil, Paraguay, pero porque tenías dos o tres amistosos. Ahora es imposible", agregó.

Con todo, el técnico alemán se mostró comprensivo con los seleccionadores y los internacionales, al afirmar que ahora existe "mucha presión" y hay menos opciones de dar descanso a aquellos futbolistas que "tienen más minutos".

Pese a ello, Flick elogió al seleccionador de España, Luis de la Fuente, y la gestión de minutos que ha hecho en los cuatro partidos de la Liga de las Naciones.

"Aprecio mucho lo que está haciendo De la Fuente con mis jugadores, es perfecto. Está muy bien, la relación es muy buena y estoy muy feliz de verlo. Es la mejor selección del mundo", agregó.

Sin Raphinha, Flick comentó que Gabriel Jesus será el delantero centro titular en los próximos partidos: "Ha mejorado mucho desde que llegó y es muy fuerte dentro del área. Ha entrenado mucho estas semanas, me ha gustado mucho y está listo para ser titular".

También desveló que Joan Garcia ya está recuperado de las molestias en la rodilla y recuperará la titularidad bajo palos contra el Getafe, un rival que ha calificado de "muy duro".

Contra el conjunto madrileño, el centrocampista neerlandés Frenkie de Jong todavía no estará disponible. Todo apunta, según Flick, que recibirá el alta médica antes del partido contra el Betis de 17 de noviembre.

El preparador de Heidelberg abrió la puerta a que el neerlandés pueda jugar de central ante la falta de efectivos en esa posición y, en cambio, admitió que el también centrocampista Marc Bernal tiene menos opciones de ocupar una de las dos posiciones en el eje de la defensa.

"Ha jugado algunas veces en los entrenamientos, pero no le vemos en esa posición. Para un joven de ese talento es bueno que juegue en su posición y mejore y tenga más confianza. Lo está haciendo muy bien en los últimos partidos y no lo veo como central", concluyó.